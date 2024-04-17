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Autosport'un yeni şef editörü Rebecca Clancy oldu

Rebecca Clancy'nin yanı sıra, The Sun'dan Ben Hunt da ekibe katılıyor.

Autosport Graphics
Autosport announcement

Fotoğraf: Autosport Graphics

Motorsport Network'ün içerik yöneticisi Mike Spinelli, Autosport'un yeni şef editörünü açıkladı: Rebecca Clancy, 29 Nisan itibariyle Autosport'a katılacak.

Dünyanın önde gelen motor sporları kaynaklarından biri olan Autosport'un direksiyonuna geçecek Clancy, geçtiğimiz yedi yıl boyunca The Times'da Motor sporları muhabiri olarak görev yaptı. Clancy; rugby, tenis ve aralarında atletizm gibi spor dalları hakkında da içerikler üretti.

Clancy, The Times'a katılmadan önce The Telegraph ve The Financial Times gibi gazetelerde de çalıştı.

Rebecca Clancy has been named Editor-in-Chief, Autosport

Rebecca Clancy Autosport Genel Yayın Yönetmeni oldu

Fotoğraf tarafından: Autosport

Spinelli, "Rebecca'nın Autosport'a katılmasından heyecan duyuyorum."

"Onun padoktan hikaye anlatma uzmanlığı, F1 hakkındaki derin bilgisi ve motor sporlarına olan tutkusu; bu ünlü marka için harika bir vizyon sağlıyor. Autosport'u önümüzdeki yıl 75. yıldönümüne ve sonrasına nasıl taşıyacağını görmek için sabırsızlanıyorum." dedi.

Buna ek olarak, önde gelen bir F1 gazetecisi olan Ben Hunt da 4 Haziran'dan itibaren Autosport'a katılacak. Hunt, yaklaşık 12 yıldır motor sporları alanında çalışmakta olup, son olarak The Sun'da F1 muhabiri ve motor sporları köşe yazarı olarak görev yaptı.

'Growing Wings: The Inside Story of Red Bull Racing' ve 'Lando Norris: A biography' gibi kitapların yazarı olan Hunt; aynı zamanda spor gazeteciliğindeki 23 yıllık kariyerinde daha önce Premier Lig futbolu, Ashes kriket testleri, snooker şampiyonaları ve Ryder Kupaları hakkında haber yapmıştır.

Rebecca ve Ben, Inside the Piranha Club adlı F1 podcast'inin sunuculuğunu birlikte yapıyorlar ve Autosport'taki yeni görevlerinde de bunu sürdürecekler.

Clancy, "Bu saygın motor sporları markasına, yeni dönemde liderlik etmekten onur duyuyorum." 

"Kendini işine adamış gazeteciler ve içerik üreticilerinden oluşan ekibimizle birlikte sınırları zorlayacak ve dünya çapındaki motor sporları tutkunlarının dikkatini çekeceğiz." dedi.

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