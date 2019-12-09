Autosport Ödülleri: Motorsporlarının yıldızları Londra'da ödüllerini aldı

30.yılında, Motorsport Network’ün öncü etkinliği, motor sporları sezonunun bitmesiyle beraber bir kez daha endüstrinin önde gelenlerinin yoklamasını aldırdı ve onların başarılarını kutladı. İçlerinde Sir Jackie Stewart, Dünya Ralli Şampiyonu Ott Tanak, çifte Formula E şampiyonu Jean-Eric Vergne’nin yanı sıra ünlü isimlerden Vernon Kay ve Strictly Come Dancing yarışmasından Kelvin Fletcher ve Oti Mabuse’nin yer aldığı 1000’den fazla VIP davetli ihtişamlarıyla kırmızı halıda boy gösterdi.

2019 Autosport Ödülleri aynı zamanda bu sene 90’ıncı senesini kutlayan Monaco Grand Prix’sine verilen Gregor Grant Ödülünü kabul etmeye teşrif eden Saygıdeğer Monaco Prensi Albert’i de bu seneki ödül törenini onurlandırdı.

Lewis Hamilton’ın Yılın Uluslararası Yarış Pilotu ödülünü aldığı, Marc Marquez’in ise Yılın Motosiklet Yarışçısı ödülünü aldıkları ve ikisinin de sırasıyla Formula 1 ve MotoGP şampiyonluklarını aldıkları bu senede, konuklar arasındaki genç yetenekler de çeşitli ödüller alarak gelecekteki şampiyon adayları olarak yerlerini aldılar.

Red Bull Racing pilotu Alex Albon Richard Mille Yılın Çaylağı ödülüne layık görülürken, Yılın Britanyalı Yarış Pilotu ödülü McLaren pilotu Lando Norris’e gitti. Genç yeteneklerin güçlü duruşları ise Johnathan Hoggard’ın Aston Martin Autosport BRDC Ödülüne layık görülmesiyle pekiştirilmiş oldu. H

oggard ödülüyle beraber 200.000£ para ödülü, Aston Martin Red Bull Racing ile Formula 1 testi, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası GTE klasman araç testi ve Britanyalı Yarış Sürücüleri Kulübü üyeliği kazandı. Johnathan bu ödülü kazanarak, ödülün ilk sahibi ve BRDC’nin yeni başkanı David Coulthard, Jenson Button, Dario Franchitti ve Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nda mücadele eden pek çok sürücüyle, bu ödülü kazanan elit bir grup içerisine girmeyi başardı.

Charlie Whiting ise ölümünün ardından John Bolster ödülüne layık görüldü. Ödül, Autosport’un eş-kurucusu ve uzun süreli teknik editörünün adını taşıyor ve her sene motor sporlarına katkıda bulunmuş bir kişi veya bir kuruma takdim ediliyor. Whiting 1997’den beri FIA yarış direktörü olarak görev alıyordu ve bir yarış hafta sonu boyunca pistte olan tüm aktivitelerden, pist güvenliğinden, yarış startından ve kuralların uygulanmasından sorumluydu. Formula 1’de güvenlik konusunda öncü isimlerden biri olan Whiting, 2018’de tanıtılan kokpit koruma sistemi olan Halo sisteminin getirilmesinde büyük bir rol oynamıştı.

Motorsport Network Başkanı, James Allen: “Motor sporları komünitesinin her köşesinde bulunan günümüz, gelecek ve geçmiş tüm yetenekleri sürücüleri kutladığımız bugün, benim senemin en önemli olayı. Koruyucuları olduğumuz Autosport ödülleri Motorsport Network’te bizim en gurur duyduğumuz olay. Bu akşam ödül alan herkese tebrikler, özellikle bu senenin Aston Martin Autosport BRDC Ödülünün sahibi Johnathan Hoggard’a tebrikler. Geleceğin Dünya şampiyonu olacak potansiyele sahip pek çok gencin ödül bu akşam ödül aldığını görmek gerçekten çok güzel.”

Ödül alanlar tam liste:

Yılın Motosiklet Yarışçısı:

Marc Márquez

Yılın Uluslararası Yarış Pilotu:

Lewis Hamilton

Yılın Britanyalı Yarış Pilotu:

Lando Norris

Yılın Ralli Aracı:

Toyota Yaris WRC

Yılın Çaylağı:

Alex Albon

Yılın Ralli Pilotu:

Ott Tänak

Yılın Ulusal Yarış Pilotu:

Colin Turkington

Yılın Yarış Aracı:

Mercedes-AMG F1 W10 EQ Power+

Diğer ödüller;

Aston Martin Autosport BRDC Ödülü:

Johnathan Hoggard

Autosport Williams Geleceğin Mühendisi Ödülü:

Luke Dardis

Mahindra Öncü ve Yenilik Ödülü:

W Series

Gregor Grant Ödülü:

Dick Bennetts, WSR

Gregor Grant Ödülü:

Monaco GP

John Bolster Ödülü:

Charlie Whiting

Yılın Anı Ödülü:

Jean-Eric Vergne