Audi Sport, Motorsport.tv'de özel kanalına sahip oldu

Londra, 24 Eylül 2020: Spor tarihinin en başarılı markalarından biri olan Audi Sport, Motorsport Network'ün yarış ve otomotiv içeriğine ayrılmış dijital OTT platformu olan Motorsport.tv'de özel bir kanal açan en yeni üretici oldu.

Audi Sport hayranları, bu hafta sonu koşulacak ve firmanın müşteri takımları tarafından hazırlanan dokuz otomobilin katıldığı efsanevi Nürburgring 24 Saat yarışından itibaren özel içeriklere erişebilecek. Üçü fabrika tarafından desteklenen yedi Audi R8 LMS GT3 aracı ve ayrıca iki özel katılım; Bir Audi R8 LMS GT4 ve bir Audi RS 3 LMS yarışta hazır olacak. Kanal ileride Formula E, DTM ve müşteri yarışlarında yarışan sürücüleri ve araçlarını sergileyecek. Ayrıca yeni kanal, markanın tüm motor sporları meraklılarına ve hayranlarına perde arkası sahneler sunmayı hedefliyor.

İşbirliği, Audi Sport'un, Motorsport Network'ün aylık 56 milyon kişilik kitlesinden yararlanarak erişimini yeni coğrafyalara genişlettiğini gösteriyor. Ayrıca, yeni dijital içeriğin küratörlüğünü yapmak ve onu istenen kitleye hedeflemek için Motorsport Network'ün küresel üretim ve dağıtım platformu olan Motorsport Studios'a erişilebilecek.

Audi, diğer birçok başarının yanı sıra Le Mans, Formula E, DTM, Touring Car, GT'ler ve rallilerde başarılı olan, motor sporlarında uzun ve gururlu bir geleneğe sahip. Üretici, Mercedes ve NASCAR gibi endüstri liderlerine katılarak, dijital alanda faaliyet göstermek isteyen markalar ve paydaşlar için gidilecek yer haline gelen Motorsport.tv'de özel bir kanala sahip oluyor.

Motorsport.tv, yılda 1.000'den fazla canlı yayın yanı sıra, otomobillere ve yarışlara adanmış programlar, orijinal diziler ve belgeseller sunuyor. Burada Audi Motorsport'un da 13 kez kazandığı bir yarış olan 24 Saat Le Mans'ın özel bir tam arşivi bulunuyor.

Motorsport Studios, markalara ve içerik oluşturuculara, ilk F1 yarışına kadar uzanan 26 milyondan fazla görüntü ve çekim dahil olmak üzere kapsamlı bir medya içeriği arşivine erişim sunuyor.

Motorsport Communications Başkanı Stefan Moser katılımla ilgili şunları söyledi: “İzleyicilerimizi artırma ve dünyanın dört bir yanından daha fazla motor sporu hayranına ulaşma şansı veren Motorsport.tv'deki kanalı açtığımız için mutluyuz. Audi Sport'un başarısını paylaşmak için sabırsızlanıyoruz. 2020 Nürburgring 24 Saat, kanalı başlatmak için mükemmel bir zaman."

Motorsport Studios Başkanı James Allen ise şu şekilde ekledi: “Bu hafta sonu efsanevi Audi Sport markasının hayranları, yarışın sahne arkasının tadını çıkarabilir ve bu yeni kanal aracılığıyla spora daha yakın olabilir. Audi, dijital medya tanıtımını dünya çapındaki mevcut ve yeni hayranlarıyla paylaşabilecek ve videolar ayrıca maksimum dağıtım için Motorsport.tv oynatıcımız aracılığıyla yarış platformlarımıza yerleştirilecek. Audi Sport, sporumuzda harika bir markadır; Michele Mouton ve güçlü quattro ile Le Mans 24 Saat'in seri galibi Tom Kristensen'i düşünün, her ikisi de son "Heroes" filmimizde ele alınmıştır."