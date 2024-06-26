Aston Martin, Alonso'ya özel spor otomobil üretecek

Aston, önden motorlu ve 745PS 5.2 litre çift turbo V12 güç ünitesine sahip 38 adet Valiant üretecek.

Araçta ayrıca Aston'un 1979'da Le Mans 24 Saat yarışında felaketle sonuçlanan 'Muncher' aracında kullanılanlardan esinlenen jant kapakları da yer alıyor.

Otomobil, Aston'un potansiyel sahiplerinin otomobillerinin görünümünü bireysel olarak şekillendirmelerine olanak tanıyan ısmarlama 'Q' üretim bölümü tarafından üretiliyor.

Aston'un resmi basın açıklamasında Alonso, "Valour, Aston Martin'in 110. yıldönümünün muhteşem bir kutlamasıydı. Bu beni pist odaklı, aynı zamanda yolda heyecan verici bir sürüş sunan daha ekstrem, yarış otomobilinden ilham alan bir versiyon yaratmaya teşvik etti."

"Valiant benim limitlerde sürüş tutkumdan doğdu ve hem tasarım hem de teknik özellikler konusunda Q by Aston Martin ekibiyle yakın çalışmaktan keyif aldım. Bir başyapıt yarattığımıza inanıyorum." dedi.

Aston basın bülteninde ayrıca Valiant'ın "nihai hiper otomobil Valkyrie, markanın en odaklı spor otomobili Vantage ve onun hız kardeşi Vantage GT3 yarış otomobili ve yakında çıkacak olan süper otomobil Valhalla ile hem yolda hem de pistte gerçek sürüş yoğunluğu sunan güçlü bir Aston Martin soyunu devam ettirdiği" belirtildi.

Adrian Newey tarafından tasarlanan ve Red Bull'dan ayrılmadan önce tamamlanmış RB17 hiper otomobilini ortaya çıkarmaya hazırlanan Valkyrie, Aston tarafından 2025'ten itibaren Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'na katılacak.

Aston'un Valiant'ı üretme kararı, Alpine'in 'Alpine A110 R Fernando Alonso' olarak adlandırılan Alpine A110 R otomobilinin pist odaklı bir versiyonunu üretmesinin ardından geldi.

Aston Martin Valiant Fotoğraf tarafından: Aston Martin

Ekim 2022'de Alpine, iki kez F1 Dünya Şampiyonu olan Alonso'nun 2023'te Aston'a katılmak üzere Renault'nun sahibi olduğu üreticiden ayrılmaya karar vermesinin ardından, Alonso'nun bu noktaya kadar kazandığı toplam yarış sayısını yansıtmak üzere seçilen aracın 32 versiyonunu üretmeye devam ettiğini açıkladı.

Kısa süre önce Aston Martin ile 2025'ten sonra F1'de yarışmak üzere yeni bir anlaşma imzalayan Alonso, bu anlaşmanın henüz tanımlanmamış olan pist dışı rolünü de içerdiğini ve 'ömür boyu sürecek bir proje' olarak tanımladığını belirtti.

Alonso'nun 2014 yılında Ferrari F1 takımında kısa bir süre patronluğunu yapan ve şu anda Aston Martin Lagonda'nın küresel marka ve ticaret müdürü olan Marco Mattiacci, "Valiant modern bir şaheser."

"Bir yarış efsanesinden esinlenen ve F1'den ilham alan en son teknoloji, egzotik malzemeler ve ağırlık azaltma kullanılarak tasarlanan Aston Martin'in Q eseri."

"Sürücüyü gerçekten eşsiz, yoğun ve duygusal bir sürüş deneyimine odaklıyor."

"Performans, pist odaklı dinamikler ve hiper otomobil yoğunluğunun nihai karışımı olan Valiant, Aston Martin'in gerçek sürücüler için nadir ve olağanüstü otomobiller üretme konusundaki kararlılığını somutlaştırıyor." dedi.