Arrivabene resmen Juventus'un yen CEO'su oldu

Maurizio Arrivabene geri dönmüşe benziyor ancak 2.5 yıllık bu sessizliğin ardından, ayrıldığı Formula 1'e değil futbola dönüyor. Arrivabene, artık Juventus'un CEO'su olarak görev alacak.

Dün bir araya gelen Juventus Yönetim Kurulu, 400 milyon euroluk bir sermaye artışı kararının yanı sıra 64 yaşındaki Maurizio Arrivabene'nin yeni CEO olarak atanmasına karar verdi.

Aslında bu söylentiler uzun zamandır vardı ama artık resmiyete döküldü. Arrivabene, bugün düzenlenecek basın toplantısıyla beraber Andrea Agnelli tarafından basına tanıtılacak. Arrivabene görevi gereği futbol, finans ve pazarlama gibi üç ana alandan sorumlu olacak.

Arrivabene, ana hissedar olan John Elkann'la çok iyi bir ilişkiye sahip ve ayrıca Andrea Angelli ile de sağlam bir dostluğa sahip olduğu biliniyor.

2014 yılında Ferrari'nin takım patronu olan Arrivabene, 2019'un başında görevini o dönem teknik direktörlük görevini üstlenen Mattia Binotto'ya bırakmıştı.

Ferrari o günden bu yana şampiyonluk savaşında yer alamadı ve son iki sezondur galibiyet alabilmiş değil.

Diğer tarafta Juventus, geçen yıl uzun bir aradan sonra ilk kez şampiyonluğu kaçırdı ve yeni bir yapılanma süreci başladı.