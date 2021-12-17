Agag, Todt'un motor sporlarının geleceğinin güvence altına alınmasına nasıl yardımcı olduğunu anlattı

2011 yılının soğuk ve yağmurlu bir kış gecesi. Küçük İtalyan Stresa restoranının içinde kendimi dolabın yanındaki küçük bir masada otururken, kendimi iki yılı aşkın bir süredir FIA Başkanı olan Jean Todt ve tüm Avrupa otomotiv endüstrisini içeren endüstri portföyünden sorumlu Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı olan Antonio Tajani ile bir tabak makarna yerken buluyorum.

Sohbet akıyor. Arkadaşlar arasında bir akşam yemeği yerken ve biz otomobil endüstrisinin geleceğinin nereye gittiğini tartışırken Jean şu cümleyi kuruyor: "FIA tamamen elektrikli bir yarış şampiyonası yaratmalı."

Sonrasını biliyoruz, ABB Formula E Şampiyonası doğdu ve bu Jean Todt'un fikrinden başka bir şey değildi.

İki yıl önce 2009'da, Federation Internationale de l'Automobile Başkanı seçildiğinde, motor sporlarının durumu en iyi ihtimalle belirsizdi. F1, birçok takımın FIA dışında alternatif bir yarışma yaratmakla tehdit etmesiyle bölünmeye çok yakındı ve kendi adına birçok başarıya sahip bir adam olan görevden ayrılan Başkan Max Mosley, zor koşullar altında ayrılmak zorunda kaldı.

Jean Todt, FIA President. Photo by: FIA

Jean'in sakin ve sıkı yönetimi altında geçen 12 yılın ardından, motor sporlarını seven ve yaşayan hepimiz, bir konuda hemfikir olabiliriz; FIA'nın başında onun gibi bir adama sahip olduğumuz için çok şanslıyız.

Sadece birkaç hafta önce F1, tarihinin en iyi sezonlarından birine destansı bir son verdi. Motor sporlarının zirvesine, geleceğe dair net bir yol veren yeni bir Concorde Anlaşmasının yanı sıra, yeni bir bütçe sınırı getirildi.

ABB FIA Formula E Şampiyonası 2014 yılında yarışmaya başladı ve yedi sezondur, tüm dünyada kalbinde yarış olan şehirlerde güçlü ve canlı bir rekabet haline gelerek elektrikli yarışlara imza atıyor. Güçlü bir yeni organizatör ile Dünya Ralli Şampiyonası veya karting gibi diğer yarışmalar da yeni küresel manzaraya uyum sağlayarak güçleniyor.

Jean Todt, President, FIA. Photo by: Erik Junius

Bu başarıların birçoğuna, bazılarına uzaktan, bazılarına ise yeni şampiyonluğumuzun yaratılışında Jean ile el ele çalışma şansına sahip olduğum Formula E'de olduğu gibi, çok ön saflardan tanık olduğum için şanslıydım. Başkanın rolünün, başarımız için önemli rol oynadığı birçok an vardır ve hepsini açıklamak için tam bir kitap gerekir ancak örnek verecek olursam, aracın ilk modelini 2013'te Frankfurt Otomobil Fuarı'nda piyasaya sürdüğümüzde, Jean Todt'un orada olmasının tek yolu saat 4'te uyanmak ve etkinliğe yetişmek için altı saat araba kullanmaktı: o oradaydı.

Sürücülerin güvenliği konusundaki takıntısı, şimdiye kadar gördüğüm gerçek liderliğin en iyi örneklerinden biriydi. Birçoğu halo'nun getirilmesine karşıydı ve bir noktada kendime bunun iyi bir fikir olup olmadığını sordum. Ancak Jean'in kararlılığı hiçbir zaman sarsılmadı. Bugün, bu karara birkaç hayat borçlu.

Yol güvenliği konusundaki diğer tutkusu için, daha güvenli yol ve sürüş uygulamalarını teşvik etmek ve yollarda hayat kurtarmak için, hem FIA Başkanı hem de Birleşmiş Milletler Yol Güvenliği Özel Elçisi olarak etkisini kullanarak yorulmak bilmeden dünyayı dolaştı.

Alejandro Agag, CEO, Extreme E. Photo by: Motorsport Images

Bana gelince, ne diyebilirim ki. Jean Todt bana güvendi ve bana büyük çıkışımı verdi, Formula E'nin organizatörü olma şansını. Yıllar boyunca, o her zaman benim yanımda oldu. Muhteşem ortağı Michelle Yeoh ve oğlu, sevgili arkadaşım Nico eşliğinde, o ve ailesi benim için kişisel bir dayanaktır. O, sıkı çalışmanın, dürüstlüğün ve kararlılığın örneği. Ona ve ortak aşkımız olan motor sporları için yaptığı ve yapmaya devam edeceği her şeye, derin ve sonsuz şükranlarımı sunuyorum.