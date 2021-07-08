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9-11 Temmuz Yarış Programı

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Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir. 

9-11 Temmuz Yarış Programı

10 Temmuz Cumartesi

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 Porsche Almanya  1. Yarış  16:10  YouTube
 Formula E  Sıralama turları  19:30  Eurosport
 Formula E  1. Yarış  23:34  Eurosport

11 Temmuz Pazar

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 Porsche Almanya  2. Yarış  11:10  YouTube
 ELMS  Yarış  12:00 - 16:00  Motorsport.TV
 WTCR  1. Yarış  12:15  Eurosport
 WTCR  2. Yarış  14:15  Eurosport
 Formula E  Sıralama turları  16:30  Eurosport
 Formula E  2. Yarış  20:34  Eurosport
 NASCAR  Yarış  22:30  -

 

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