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9-11 Temmuz Yarış Programı
Ekleyen: Kutal Mete Tekin
Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir.
10 Temmuz Cumartesi
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|Porsche Almanya
|1. Yarış
|16:10
|YouTube
|Formula E
|Sıralama turları
|19:30
|Eurosport
|Formula E
|1. Yarış
|23:34
|Eurosport
11 Temmuz Pazar
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|Porsche Almanya
|2. Yarış
|11:10
|YouTube
|ELMS
|Yarış
|12:00 - 16:00
|Motorsport.TV
|WTCR
|1. Yarış
|12:15
|Eurosport
|WTCR
|2. Yarış
|14:15
|Eurosport
|Formula E
|Sıralama turları
|16:30
|Eurosport
|Formula E
|2. Yarış
|20:34
|Eurosport
|NASCAR
|Yarış
|22:30
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9-11 Temmuz Yarış Programı
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