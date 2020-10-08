Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir.
9 Ekim Cuma
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|MotoGP
|1. Antrenman
|10:55
|-
|Formula 1
|1. Antrenman
|12:00 - 13:30
|F1TV
|MotoGP
|2. Antrenman
|15:10
|-
|Formula 1
|2. Antrenman
|16:00 - 17:30
|F1TV
|WRC
|Gün Özeti
|23:00
|Red Bull TV
10 Ekim Cumartesi
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|MotoGP
|3. Antrenman
|10:55
|-
|WRC
|Özel etap
|12:00
|Red Bull TV
|Formula 1
|3. Antrenman
|13:00 - 14:00
|F1TV & S Sport
|MotoGP
|4. Antrenman
|14:30
|-
|DTM
|1. Yarış
|14:30
|TRT Spor & S Sport
|MotoGP
|Sıralama turları
|15:10
|S Sport
|Formula 1
|Sıralama turları
|16:00
|F1TV & S Sport
|MotoE
|1. Yarış
|17:15
|-
|WRC
|Gün Özeti
|23:00
|Red Bull TV
11 Ekim Pazar
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|WTCC
|1. Yarış
|10:15
|Eurosport
|Moto3
|Yarış
|12:20
|S Sport
|WTCC
|2. Yarış
|13:45
|Eurosport
|BTCC
|1. Yarış
|14:02
|ITV
|MotoGP
|Yarış
|14:00
|S Sport
|DTM
|2. Yarış
|14:30
|TRT Spor & S Sport
|Formula 1
|Yarış
|15:10
|F1TV & S Sport
|Moto2
|Yarış
|15:30
|-
|WTCC
|3. Yarış
|15:45
|Eurosport
|BTCC
|2. Yarış
|16:29
|ITV
|MotoE
|2. Yarış
|16:40
|-
|BTCC
|3. Yarış
|19:06
|ITV
|NASCAR
|Yarış
|21:30
|AutoMoto
|WRC
|Gün Özeti
|23:00
|Red Bull TV
|IMSA
|Yarış
|03:05
|IMSA TV
Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir.
Yorumları görüntüle
Bu Haber Hakkında
|Seri
|GENEL
|Editör
|Kutal Mete Tekin
Çok Okunanlar Bugün
9-11 Ekim Yarış Programı
paylaşım
yorumlar
Çok Okunanlar
Slayt Şov