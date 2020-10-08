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9-11 Ekim Yarış Programı

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9-11 Ekim Yarış Programı
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Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir. 

9 Ekim Cuma

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 MotoGP  1. Antrenman  10:55  -
 Formula 1  1. Antrenman  12:00 - 13:30  F1TV
 MotoGP  2. Antrenman  15:10  -
 Formula 1  2. Antrenman  16:00 - 17:30  F1TV
 WRC  Gün Özeti  23:00  Red Bull TV

10 Ekim Cumartesi

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 MotoGP  3. Antrenman  10:55  -
 WRC  Özel etap  12:00  Red Bull TV
 Formula 1  3. Antrenman  13:00 - 14:00  F1TV & S Sport
 MotoGP  4. Antrenman  14:30  -
 DTM  1. Yarış  14:30  TRT Spor & S Sport
 MotoGP  Sıralama turları  15:10  S Sport
 Formula 1  Sıralama turları  16:00  F1TV & S Sport
 MotoE  1. Yarış  17:15  -
 WRC  Gün Özeti  23:00  Red Bull TV

11 Ekim Pazar

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 WTCC  1. Yarış  10:15  Eurosport
 Moto3  Yarış  12:20  S Sport
 WTCC  2. Yarış  13:45  Eurosport
 BTCC  1. Yarış  14:02  ITV
 MotoGP  Yarış  14:00  S Sport
 DTM  2. Yarış  14:30  TRT Spor & S Sport
 Formula 1  Yarış  15:10  F1TV & S Sport
 Moto2  Yarış  15:30  -
 WTCC  3. Yarış  15:45  Eurosport
 BTCC  2. Yarış  16:29  ITV
 MotoE  2. Yarış  16:40  -
 BTCC  3. Yarış  19:06  ITV
 NASCAR  Yarış  21:30  AutoMoto
 WRC  Gün Özeti  23:00  Red Bull TV
 IMSA  Yarış  03:05  IMSA TV

 

Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir. 

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Bu Haber Hakkında

Seri GENEL
Editör Kutal Mete Tekin

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