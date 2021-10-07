8-10 Ekim Yarış Programı
Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir.
8 Ekim Cuma
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|Formula 1
|1. Antrenman
|11:30
|F1TV & S Sport
|Formula 1
|2. Antrenman
|15:00
|F1TV & S Sport
9 Ekim Cumartesi
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|Formula 1
|3. Antrenman
|12:00
|F1TV & S Sport
|DTM
|1. Yarış
|13:00
|S Sport
|Formula 1
|Sıralama turları
|15:00
|F1TV & S Sport
|World RX
|Q1
|15:06
|RX+
|World RX
|Q2
|17:36
|RX+
10 Ekim Pazar
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|DTM
|2. Yarış
|13:00
|S Sport
|World RX
|Q3
|13:06
|RX+
|BTCC
|1. Yarış
|13:55
|ITV
|Formula 1
|Yarış
|15:00
|F1TV & S Sport
|WTCR
|1. Yarış
|15:15
|Eurosport
|World RX
|Q4
|15:36
|RX+
|BTCC
|2. Yarış
|16:35
|ITV
|World RX
|Finaller
|18:00
|RX+
|WTCR
|2. Yarış
|18:10
|Eurosport
|BTCC
|3. Yarış
|19:20
|ITV
|NASCAR
|Yarış
|21:00
|AutoMoto
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8-10 Ekim Yarış Programı
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