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8-10 Ekim Yarış Programı

Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir. 

8-10 Ekim Yarış Programı

8 Ekim Cuma

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 Formula 1  1. Antrenman  11:30  F1TV & S Sport
 Formula 1  2. Antrenman  15:00  F1TV & S Sport

9 Ekim Cumartesi

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 Formula 1  3. Antrenman  12:00  F1TV & S Sport
 DTM  1. Yarış  13:00  S Sport
 Formula 1  Sıralama turları  15:00  F1TV & S Sport
 World RX  Q1  15:06  RX+
 World RX  Q2  17:36  RX+

10 Ekim Pazar

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 DTM  2. Yarış  13:00  S Sport
 World RX  Q3  13:06  RX+
 BTCC  1. Yarış  13:55  ITV
 Formula 1  Yarış  15:00  F1TV & S Sport
 WTCR  1. Yarış  15:15  Eurosport
 World RX  Q4  15:36  RX+
 BTCC  2. Yarış  16:35  ITV
 World RX  Finaller  18:00  RX+
 WTCR  2. Yarış  18:10  Eurosport
 BTCC  3. Yarış  19:20  ITV
 NASCAR  Yarış  21:00  AutoMoto

 

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