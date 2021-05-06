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7-9 Mayıs Yarış Programı

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Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir. 

7-9 Mayıs Yarış Programı

7 Mayıs Cuma

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 Formula 1  1. Antrenman  12:30  F1TV & S Sport
 Formula 1  2. Antrenman  16:00  F1TV & S Sport

8 Mayıs Cumartesi

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 FIA F3  1. Yarış  11:35  F1TV
 Formula E  Sıralama turları  13:00  Eurosport
 Formula 1  3. Antrenman  13:00  F1TV & S Sport
 Formula 1  Sıralama turları  16:00  F1TV & S Sport
 Formula E  Yarış  17:04  Eurosport
 FIA F3  2. Yarış  17:45  F1TV

9 Mayıs Pazar

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 Nürburgring 24 Saat  Sıralama yarışı  13:00 - 19:00  YouTube
 FIA F3  3. Yarış   13:05  F1TV
 BTCC  1. Yarış  13:40  ITV
 Formula 1  Yarış   16:00  F1TV & S Sport
 BTCC  2. Yarış  16:35  ITV
 BTCC  3. Yarış  19:20  ITV
 NASCAR  Yarış  22:30  F1TV & S Sport

 

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Editör Kutal Mete Tekin

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