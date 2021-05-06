7-9 Mayıs Yarış Programı
Ekleyen: Kutal Mete Tekin
Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir.
7 Mayıs Cuma
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|Formula 1
|1. Antrenman
|12:30
|F1TV & S Sport
|Formula 1
|2. Antrenman
|16:00
|F1TV & S Sport
8 Mayıs Cumartesi
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|FIA F3
|1. Yarış
|11:35
|F1TV
|Formula E
|Sıralama turları
|13:00
|Eurosport
|Formula 1
|3. Antrenman
|13:00
|F1TV & S Sport
|Formula 1
|Sıralama turları
|16:00
|F1TV & S Sport
|Formula E
|Yarış
|17:04
|Eurosport
|FIA F3
|2. Yarış
|17:45
|F1TV
9 Mayıs Pazar
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|Nürburgring 24 Saat
|Sıralama yarışı
|13:00 - 19:00
|YouTube
|FIA F3
|3. Yarış
|13:05
|F1TV
|BTCC
|1. Yarış
|13:40
|ITV
|Formula 1
|Yarış
|16:00
|F1TV & S Sport
|BTCC
|2. Yarış
|16:35
|ITV
|BTCC
|3. Yarış
|19:20
|ITV
|NASCAR
|Yarış
|22:30
|F1TV & S Sport
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|GENEL
|Editör
|Kutal Mete Tekin
7-9 Mayıs Yarış Programı
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