6-8 Kasım Yarış Programı

Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir.
6 Kasım Cuma
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|MotoGP
|1. Antrenman
|12:55
|-
|MotoGP
|2. Antrenman
|16:30
|-
7 Kasım Cumartesi
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|MotoGP
|3. Antrenman
|12:55
|-
|DTM
|1. Yarış
|15:30
|TRT Spor & S Sport
|MotoGP
|4. Antrenman
|16:10
|-
|MotoGP
|Sıralama turları
|16:50
|S Sport
8 Kasım Pazar
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|Moto3
|Yarış
|13:00
|S Sport
|Moto2
|Yarış
|14:20
|S Sport
|DTM
|2. Yarış
|15:30
|TRT Spor & S Sport
|MotoGP
|Yarış
|16:00
|S Sport
|NASCAR
|Yarış
|01:00
|Auto Moto
Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|GENEL
|Editör
|Kutal Mete Tekin
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