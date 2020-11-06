Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Türkiye GP
Biletler
13 Kas
FP1:
6 gün
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Teruel GP
23 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Avrupa GP
06 Kas
FP2:
02 Saat
:
17 Dakika
:
04 Saniye
Tüm programı gör
WRC
R
WRC
Büyük Britanya Rallisi
29 Eki
Canceled
R
WRC
Ypres Rallisi
19 Kas
Canceled
World Superbike
R
World Superbike
Magny-Cours
02 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
World Superbike
Estoril
16 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
GENEL / Ön Bakış

6-8 Kasım Yarış Programı

paylaşım
yorumlar
6-8 Kasım Yarış Programı
Ekleyen:

Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir. 

6 Kasım Cuma

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 MotoGP  1. Antrenman  12:55  -
 MotoGP  2. Antrenman  16:30  -

7 Kasım Cumartesi

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 MotoGP  3. Antrenman  12:55  -
 DTM  1. Yarış  15:30  TRT Spor & S Sport
 MotoGP  4. Antrenman  16:10  - 
 MotoGP  Sıralama turları  16:50  S Sport

8 Kasım Pazar

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 Moto3  Yarış  13:00  S Sport
 Moto2  Yarış  14:20  S Sport
 DTM  2. Yarış  15:30  TRT Spor & S Sport
 MotoGP  Yarış  16:00  S Sport
 NASCAR  Yarış  01:00  Auto Moto

 

Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir. 

30 Ekim - 1 Kasım Yarış Programı

Önceki haber

30 Ekim - 1 Kasım Yarış Programı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri GENEL
Editör Kutal Mete Tekin

Çok Okunanlar Bugün

Ferrari, 2021 için yeni bir güç ünitesi üzerinde çalışıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, 2021 için yeni bir güç ünitesi üzerinde çalışıyor

Marko, 2021'de "gerçek" Vettel'i görmeyi bekliyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Marko, 2021'de "gerçek" Vettel'i görmeyi bekliyor

Schumacher'e göre Hamilton emekli olabilir
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher'e göre Hamilton emekli olabilir

Binotto: "Wolff'tan nefret etmiyorum, sadece rakibiz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Wolff'tan nefret etmiyorum, sadece rakibiz"

Suudi Arabistan, 2021'de F1 takviminde!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Suudi Arabistan, 2021'de F1 takviminde!

Haas, Hulkenberg'le görüşüyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Haas, Hulkenberg'le görüşüyor

Hamilton: "Takımlar şampiyonluğu, pilotlar şampiyonluğundan 'hemen hemen' daha iyi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Takımlar şampiyonluğu, pilotlar şampiyonluğundan 'hemen hemen' daha iyi"

Alonso, yeniden hızlanmasının birkaç yarış süreceğini kabul etti
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alonso, yeniden hızlanmasının birkaç yarış süreceğini kabul etti

Son Haberler

6-8 Kasım Yarış Programı
Genl GENEL / Ön Bakış

6-8 Kasım Yarış Programı

30 Ekim - 1 Kasım Yarış Programı
Genl GENEL / Ön Bakış

30 Ekim - 1 Kasım Yarış Programı

23-25 Ekim Yarış Programı
Genl GENEL / Ön Bakış

23-25 Ekim Yarış Programı

16-18 Ekim Yarış Programı
Genl GENEL / Ön Bakış

16-18 Ekim Yarış Programı

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari, 2021 için yeni bir güç ünitesi üzerinde çalışıyor

2s
2
Formula 1

Marko, 2021'de "gerçek" Vettel'i görmeyi bekliyor

2s
3
Formula 1

Schumacher'e göre Hamilton emekli olabilir

11dk
4
Formula 1

Binotto: "Wolff'tan nefret etmiyorum, sadece rakibiz"

5
Formula 1

Suudi Arabistan, 2021'de F1 takviminde!

Son Haberler

6-8 Kasım Yarış Programı
Genl

6-8 Kasım Yarış Programı

30 Ekim - 1 Kasım Yarış Programı
Genl

30 Ekim - 1 Kasım Yarış Programı

23-25 Ekim Yarış Programı
Genl

23-25 Ekim Yarış Programı

16-18 Ekim Yarış Programı
Genl

16-18 Ekim Yarış Programı

Motorsport Tickets, Travel Destinations’ı bünyesine katarak bilet sektöründe büyümeyi sürdürdü
Genl

Motorsport Tickets, Travel Destinations’ı bünyesine katarak bilet sektöründe büyümeyi sürdürdü

Son Videolar

#ThinkingForward - Nathalie McGloin 22:17
GENEL

#ThinkingForward - Nathalie McGloin

2020 TOSFED Dijital Pist Şampiyonası: 7. Ayak 00:00
GENEL

2020 TOSFED Dijital Pist Şampiyonası: 7. Ayak

Canlı: GT4 Avrupa - Imola: 2. yarış 00:00
GENEL

Canlı: GT4 Avrupa - Imola: 2. yarış

Canlı: 2020 GT4 Avrupa Imola - 1. yarış 00:00
GENEL

Canlı: 2020 GT4 Avrupa Imola - 1. yarış

Canlı izle: TOSFED Dijital Pist Şampiyonası 4. ayak - Autodromo Lago Maggiore 00:00
GENEL

Canlı izle: TOSFED Dijital Pist Şampiyonası 4. ayak - Autodromo Lago Maggiore

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.