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6-8 Ağustos Yarış Programı

Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir. 

6-8 Ağustos Yarış Programı

6 Ağustos Cuma

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 MotoGP  1. Antrenman  10:55  -
 MotoGP  2. Antrenman  15:10  -

7 Ağustos Cumartesi

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 MotoGP  3. Antrenman  10:55  -
 WSBK  Superpole  12:10  Eurosport
 WSPP300  1. Yarış  13:45  Eurosport
 MotoGP  4. Antrenman  14:30  -
 DTM  1. Yarış  14:30  S Sport & Bein Sport
 WSBK  1. Yarış  15:00  Eurosport
 MotoGP  Sıralama  15:10  S Sport
 WSPP  1. Yarış  16:15  Eurosport

8 Ağustos Pazar

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 Moto3  Yarış  12:00  S Sport
 WSBK  Superpole Yarış  12:00  Eurosport
 Moto2  Yarış  13:20  S Sport
 WSPP  2. Yarış  13:30  Eurosport
 DTM  2. Yarış  14:30  S Sport & Bein Sport
 WSPP300  2. Yarış  14:45  Eurosport
 MotoGP  Yarış  15:00  S Sport
 WSBK  2. Yarış  16:15  Eurosport
 NASCAR  Yarış   22:00  - 
 IndyCar  Yarış   00:30  -

 

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