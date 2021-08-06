6-8 Ağustos Yarış Programı
Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir.
6 Ağustos Cuma
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|MotoGP
|1. Antrenman
|10:55
|-
|MotoGP
|2. Antrenman
|15:10
|-
7 Ağustos Cumartesi
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|MotoGP
|3. Antrenman
|10:55
|-
|WSBK
|Superpole
|12:10
|Eurosport
|WSPP300
|1. Yarış
|13:45
|Eurosport
|MotoGP
|4. Antrenman
|14:30
|-
|DTM
|1. Yarış
|14:30
|S Sport & Bein Sport
|WSBK
|1. Yarış
|15:00
|Eurosport
|MotoGP
|Sıralama
|15:10
|S Sport
|WSPP
|1. Yarış
|16:15
|Eurosport
8 Ağustos Pazar
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|Moto3
|Yarış
|12:00
|S Sport
|WSBK
|Superpole Yarış
|12:00
|Eurosport
|Moto2
|Yarış
|13:20
|S Sport
|WSPP
|2. Yarış
|13:30
|Eurosport
|DTM
|2. Yarış
|14:30
|S Sport & Bein Sport
|WSPP300
|2. Yarış
|14:45
|Eurosport
|MotoGP
|Yarış
|15:00
|S Sport
|WSBK
|2. Yarış
|16:15
|Eurosport
|NASCAR
|Yarış
|22:00
|-
|IndyCar
|Yarış
|00:30
|-
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6-8 Ağustos Yarış Programı
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