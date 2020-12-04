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4-6 Aralık Yarış Programı

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4-6 Aralık Yarış Programı
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Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir. 

4 Aralık Cuma

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 Formula 1  1. Antrenman  16:30 - 18:00  F1TV
 Formula 1  2. Antrenman  20:30 - 22:00  F1TV
 WRC  Gün Özeti  00:00  Red Bull TV

5 Aralık Cumartesi

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 FIA F2  1. Yarış  15:10  F1TV
 Formula 1  3. Antrenman  17:00 - 18:00  F1TV & S Sport
 WRC  Özel Etap Canlı  18:30  Red Bull TV
 Formula 1  Sıralama turları  20:00  F1TV & S Sport
 WRC  Gün Özeti  00:00  Red Bull TV

6 Aralık Pazar

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 FIA F2  2. Yarış  15:20  F1TV
 Formula 1  Yarış  20:10  F1TV & S Sport
 WRC  Gün Özeti  00:00  Red Bull TV

 

Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir. 

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Bu Haber Hakkında

Seri GENEL
Editör Kutal Mete Tekin

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