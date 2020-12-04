Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir.
4 Aralık Cuma
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|Formula 1
|1. Antrenman
|16:30 - 18:00
|F1TV
|Formula 1
|2. Antrenman
|20:30 - 22:00
|F1TV
|WRC
|Gün Özeti
|00:00
|Red Bull TV
5 Aralık Cumartesi
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|FIA F2
|1. Yarış
|15:10
|F1TV
|Formula 1
|3. Antrenman
|17:00 - 18:00
|F1TV & S Sport
|WRC
|Özel Etap Canlı
|18:30
|Red Bull TV
|Formula 1
|Sıralama turları
|20:00
|F1TV & S Sport
|WRC
|Gün Özeti
|00:00
|Red Bull TV
6 Aralık Pazar
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|FIA F2
|2. Yarış
|15:20
|F1TV
|Formula 1
|Yarış
|20:10
|F1TV & S Sport
|WRC
|Gün Özeti
|00:00
|Red Bull TV
Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir.
Yorumları görüntüle
Bu Haber Hakkında
|Seri
|GENEL
|Editör
|Kutal Mete Tekin
Çok Okunanlar Bugün
4-6 Aralık Yarış Programı
paylaşım
yorumlar
Çok Okunanlar
13 Eki 2020
#ThinkingForward - Nathalie McGloin
22 Ağu 2020
2020 TOSFED Dijital Pist Şampiyonası: 7. Ayak
26 Tem 2020
Canlı: GT4 Avrupa - Imola: 2. yarış
25 Tem 2020
Canlı: 2020 GT4 Avrupa Imola - 1. yarış
Slayt Şov
Haberi dinle