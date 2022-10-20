32. Palm Beach Cavallino Classic, Ferrari'nin Le Mans 24 Saat'teki tarihine vurgu yapacak

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Her Ocak ayında Palm Beach'in kendine has atmosferi ve sıcak Florida havası, sadece Ferrari'ye özel en büyük otomobil etkinliğine ev sahipliği yapıyor.

Palm Beach Cavallino Classic Concorso d'Eleganza, Ferrari'ye dair her şeyi içinde barındıran bir etkinlik, ancak bu sene özellikle Le Mans 24 Saat'e odaklanıldığını söyleyebiliriz.

26-29 Ocak tarihleri arasında Palm Beach'teki The Breakers'da gerçekleşecek olan Cavallino Classic'te onlarca yıllık emeği gözler önüne seren tam 150 Ferrari yer alacak.

Bu özel etkinlikte, 1953 yılında üretilen 250 MM, 340 MM, 625 TF ve 735 Sport gibi birçok aracın 70, 1963 yılında üretilen Ferrari 330 MM, 330 LMB ve 250 P gibi araçların da 60. yıl dönümleri kutlanacak.

Ancak bu yılki etkinliğin odak noktasında söylediğimiz üzere Ferrari'nin Le Mans ile olan uzun ve içinde ciddi hikayeler barındıran geçmişi bulunuyor; nitekim 2023, Le Mans 24 Saat'in 100. yıl dönümü dolayısıyla büyük önem taşıyan bir sene olacak.

İlk kez 1949'da Le Mans 24 Saat'te boy gösteren Ferrari, toplam 9 genel zafer ve düzinelerce sınıf galibiyetine ulaşarak efsane yarışın tarihine ismini yazdırdı.

Yıllar boyunca Le Mans'ta yarışan 24 özel Ferrari, 28 Ocak'ta etkinliğe katılanların görüşüne açılacak.

Photo by: Canossa Events

Cavallino ve Canossa Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Luigi Orlandini, "Ferrari uzun yıllar boyunca Le Mans'ın önemli bir kahramanı oldu, dolayısıyla bu kadar önemli bir dönüm noktasını dünyanın en ünlü yarışının tarihini önümüze serecek harika bir Ferrari serisiyle kutlama ihtiyacı hissettik."

"2022'de Ferrari'nin 75. yıldönümünü, markanın tarihindeki her yılı temsil eden özel bir otomobil serisiyle kutladık; şimdi de motor yarışlarının bir başka ikonuna saygı duruşunda bulunmak istiyoruz: Le Mans 24 Saat." dedi.

Dünyanın en büyük kış otomotiv etkinliklerinden biri olan Cavallino Classic, her zaman güzel otomobiller, enfes yemekler, inanılmaz manzaralar ve daha fazlasıyla dolu heyecan verici bir deneyimdir.

Cavallino Classic 2023 için bilet satışları 1 Kasım'da başlıyor; uygun araç sahipleri araçlarını seçici kurula sunmak için hemen şimdi classic@cavallino.com adresine e-posta gönderebilirler. Ayrıca FerrariChat'te bu yılki Classic ile ilgili tartışmalarda diğer meraklılara ve katılımcılara katılabilirsiniz.

32nd Palm Beach Cavallino Classic Honors Ferrari's Legacy At Le Mans 1 / 4 Fotoğraf: Canossa Events 32nd Palm Beach Cavallino Classic Honors Ferrari's Legacy At Le Mans 2 / 4 Fotoğraf: Canossa Events 32nd Palm Beach Cavallino Classic Honors Ferrari's Legacy At Le Mans 3 / 4 Fotoğraf: Canossa Events 32nd Palm Beach Cavallino Classic Honors Ferrari's Legacy At Le Mans 4 / 4 Fotoğraf: Canossa Events