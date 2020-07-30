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31 Temmuz - 2 Ağustos Yarış Programı

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31 Temmuz - 2 Ağustos Yarış Programı
Ekleyen:
30 Tem 2020 12:59

Etkinlik isimlerine tıklayarak ilgili haber, fotoğraf ve videolara ulaşabilirsiniz.

Race Winner Matt Crafton, ThorSport Racing, Ideal Door/Menards Ford F-150
The podium: David Coulthard, McLaren, second, Michael Schumacher, Ferrari, race winner and Jacques Villeneuve, Williams third
Yarış galibi Dylan Pereira, BWT Lechner Racing
Yarış galibi Cole Custer, Stewart-Haas Racing, Ford Mustang
Podyum: 3. Valtteri Bottas, Mercedes-AMG Petronas F1, yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1, Peter Bonnington, yarış mühendisi, Mercedes AMG
Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1
Yarış galibi Josef Newgarden, Team Penske Chevrolet
Yarış galibi Austin Cindric, Team Penske, Ford Mustang Snap-On

31 Temmuz Cuma

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 Formula 1  1. Antrenman  13:00 - 14:30  F1TV
 Formula 1  2. Antrenman  17:00 - 18:30  F1TV

1 Ağustos Cumartesi

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 FIA F3  1. Yarış  11:25  F1TV
 DTM  Sıralama turları 1  11:55  -
 WSBK  Superpole  12:00  Eurosport
 NES (VLN)  Yarış  13:00 - 17:00  Motorsport.TV
 Formula 1  3. Antrenman  13:00 - 14:00  F1TV & S Sport
 DTM  1. Yarış  14:30  TRT Spor & S Sport
 Porsche Supercup  Sıralama turları  14:45  F1TV & Eurosport
 WSBK  1. Yarış  15:00  TRT Spor & Eurosport
 Formula 1  Sıralama turları  16:00  F1TV & S Sport
 Supersport  1. Yarış  16:15  Eurosport
 FIA F2  1. Yarış  17:45  F1TV

2 Ağustos Pazar

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 FIA F3  2. Yarış  10:45  F1TV
 DTM  Sıralama turları 1  11:45  -
 WSBK  Superpole Yarış  12:00  TRT Spor & Eurosport
 FIA F2  2. Yarış  12:10  F1TV
 BTCC  1. Yarış  13:10  ITV
 Porsche Supercup  Yarış  13:25  F1TV & Eurosport
 Supersport  2. Yarış  13:30  Eurosport
 DTM  2. Yarış

 14:30

  TRT Spor & S Sport
 WSBK  2. Yarış  15:00  TRT Spor & Eurosport
 BTCC  2. Yarış  15:30  ITV
 Formula 1  Yarış  16:10  F1TV & S Sport
 BTCC  3. Yarış  19:25  ITV
 NASCAR  Yarış  22:00  AutoMoto

 

Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir. 

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Bu Haber Hakkında

Seri GENEL
Editör Kutal Mete Tekin

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