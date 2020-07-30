31 Temmuz - 2 Ağustos Yarış Programı

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31 Temmuz Cuma
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|Formula 1
|1. Antrenman
|13:00 - 14:30
|F1TV
|Formula 1
|2. Antrenman
|17:00 - 18:30
|F1TV
1 Ağustos Cumartesi
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|FIA F3
|1. Yarış
|11:25
|F1TV
|DTM
|Sıralama turları 1
|11:55
|-
|WSBK
|Superpole
|12:00
|Eurosport
|NES (VLN)
|Yarış
|13:00 - 17:00
|Motorsport.TV
|Formula 1
|3. Antrenman
|13:00 - 14:00
|F1TV & S Sport
|DTM
|1. Yarış
|14:30
|TRT Spor & S Sport
|Porsche Supercup
|Sıralama turları
|14:45
|F1TV & Eurosport
|WSBK
|1. Yarış
|15:00
|TRT Spor & Eurosport
|Formula 1
|Sıralama turları
|16:00
|F1TV & S Sport
|Supersport
|1. Yarış
|16:15
|Eurosport
|FIA F2
|1. Yarış
|17:45
|F1TV
2 Ağustos Pazar
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|FIA F3
|2. Yarış
|10:45
|F1TV
|DTM
|Sıralama turları 1
|11:45
|-
|WSBK
|Superpole Yarış
|12:00
|TRT Spor & Eurosport
|FIA F2
|2. Yarış
|12:10
|F1TV
|BTCC
|1. Yarış
|13:10
|ITV
|Porsche Supercup
|Yarış
|13:25
|F1TV & Eurosport
|Supersport
|2. Yarış
|13:30
|Eurosport
|DTM
|2. Yarış
|
14:30
|TRT Spor & S Sport
|WSBK
|2. Yarış
|15:00
|TRT Spor & Eurosport
|BTCC
|2. Yarış
|15:30
|ITV
|Formula 1
|Yarış
|16:10
|F1TV & S Sport
|BTCC
|3. Yarış
|19:25
|ITV
|NASCAR
|Yarış
|22:00
|AutoMoto
Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|GENEL
|Editör
|Kutal Mete Tekin
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