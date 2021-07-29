30 Temmuz - 1 Ağustos Yarış Programı
Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir.
30 Temmuz Cuma
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|Formula 1
|1. Antrenman
|12:30
|F1TV
|Formula 1
|2. Antrenman
|16:00
|F1TV
31 Temmuz Cumartesi
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|FIA F3
|1. Yarış
|11:35
|F1TV
|Formula 1
|3. Antrenman
|13:00
|F1TV & S Sport
|Formula 1
|Sıralama turları
|16:00
|F1TV & S Sport
|W Series
|Yarış
|17:30
|F1TV
|FIA F3
|2. Yarış
|18:55
|F1TV
1 Ağustos Pazar
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|FIA F3
|3. Yarış
|11:45
|F1TV
|Porsche Supercup
|Yarış
|13:10
|Eurosport & F1TV
|BTCC
|1. Yarış
|14:20
|ITV
|Formula 1
|Yarış
|16:00
|F1TV & S Sport
|BTCC
|2. Yarış
|16:45
|ITV
|BTCC
|3. Yarış
|19:00
|ITV
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30 Temmuz - 1 Ağustos Yarış Programı
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