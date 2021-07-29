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30 Temmuz - 1 Ağustos Yarış Programı

Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir. 

30 Temmuz - 1 Ağustos Yarış Programı

30 Temmuz Cuma

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 Formula 1  1. Antrenman  12:30  F1TV
 Formula 1  2. Antrenman  16:00  F1TV

31 Temmuz Cumartesi

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 FIA F3  1. Yarış  11:35  F1TV
 Formula 1  3. Antrenman  13:00  F1TV & S Sport
 Formula 1  Sıralama turları  16:00  F1TV & S Sport
 W Series  Yarış  17:30  F1TV
 FIA F3  2. Yarış  18:55  F1TV

1 Ağustos Pazar

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 FIA F3  3. Yarış  11:45  F1TV
 Porsche Supercup  Yarış  13:10  Eurosport & F1TV
 BTCC  1. Yarış  14:20  ITV
 Formula 1  Yarış  16:00  F1TV & S Sport
 BTCC  2. Yarış  16:45  ITV
 BTCC  3. Yarış  19:00  ITV

 

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