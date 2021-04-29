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30 Nisan - 2 Mayıs Yarış Programı

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Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir. 

30 Nisan - 2 Mayıs Yarış Programı

30 Nisan Cuma

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 MotoGP  1. Antrenman  10:55  -
 Formula 1  1. Antrenman  13:30  F1TV & S Sport
 MotoGP  2. Antrenman  15:10  -
 Formula 1  2. Antrenman  17:00  F1TV & S Sport
 WEC  Sıralama turları  19:20  Eurosport

1 Mayıs Cumartesi

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 MotoGP  3. Antrenman  10:55  -
 VLN  Yarış  13:00  Motorsport.tv
 Formula 1  3. Antrenman  14:00  F1TV & S Sport
 WEC  Yarış  14:30 - 20:30  Eurosport
 MotoGP  4. Antrenman  14:30  -
 MotoGP  Sıralama turları  15:10  S Sport
 Formula 1  Sıralama turları  17:00  F1TV & S Sport
 IndyCar  Yarış  02:00  -

2 Mayıs Pazar

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 MotoE  Yarış  11:05  -
 Moto3  Yarış  12:00  S Sport
 Moto2  Yarış  13:20  S Sport
 MotoGP  Yarış  15:00  S Sport
 Formula 1  Yarış  17:00  F1TV & S Sport    
 NASCAR  Yarış  22:00  - 

 

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Seri GENEL
Editör Kutal Mete Tekin

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