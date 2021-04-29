30 Nisan - 2 Mayıs Yarış Programı
Ekleyen: Kutal Mete Tekin
Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir.
30 Nisan Cuma
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|MotoGP
|1. Antrenman
|10:55
|-
|Formula 1
|1. Antrenman
|13:30
|F1TV & S Sport
|MotoGP
|2. Antrenman
|15:10
|-
|Formula 1
|2. Antrenman
|17:00
|F1TV & S Sport
|WEC
|Sıralama turları
|19:20
|Eurosport
1 Mayıs Cumartesi
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|MotoGP
|3. Antrenman
|10:55
|-
|VLN
|Yarış
|13:00
|Motorsport.tv
|Formula 1
|3. Antrenman
|14:00
|F1TV & S Sport
|WEC
|Yarış
|14:30 - 20:30
|Eurosport
|MotoGP
|4. Antrenman
|14:30
|-
|MotoGP
|Sıralama turları
|15:10
|S Sport
|Formula 1
|Sıralama turları
|17:00
|F1TV & S Sport
|IndyCar
|Yarış
|02:00
|-
2 Mayıs Pazar
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|MotoE
|Yarış
|11:05
|-
|Moto3
|Yarış
|12:00
|S Sport
|Moto2
|Yarış
|13:20
|S Sport
|MotoGP
|Yarış
|15:00
|S Sport
|Formula 1
|Yarış
|17:00
|F1TV & S Sport
|NASCAR
|Yarış
|22:00
|-
Motorsport TV yayınları ücretsizdir.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|GENEL
|Editör
|Kutal Mete Tekin
30 Nisan - 2 Mayıs Yarış Programı
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