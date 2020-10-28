30 Ekim - 1 Kasım Yarış Programı

Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir.
31 Ekim Cumartesi
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|Formula 1
|1. Antrenman
|12:00 - 13:30
|F1 TV & S Sport
|Formula 1
|Sıralama turları
|16:00
|F1 TV & S Sport
1 Kasım Pazar
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|WTCR
|1. Yarış
|11:15
|Eurosport
|WTCR
|2. Yarış
|14:15
|Eurosport
|Formula 1
|Yarış
|15:10
|F1 TV & S Sport
|WTCR
|3. Yarış
|16:15
|Eurosport
|NASCAR
|Yarış
|22:00
|Auto Moto
|IMSA
|Yarış
|00:05 - 02:45
|IMSA TV
Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|GENEL
|Editör
|Kutal Mete Tekin
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