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30 Ekim - 1 Kasım Yarış Programı

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30 Ekim - 1 Kasım Yarış Programı
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Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir.

31 Ekim Cumartesi

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 Formula 1  1. Antrenman  12:00 - 13:30  F1 TV & S Sport
 Formula 1  Sıralama turları  16:00  F1 TV & S Sport

1 Kasım Pazar

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 WTCR  1. Yarış  11:15  Eurosport
 WTCR  2. Yarış  14:15  Eurosport
 Formula 1  Yarış  15:10  F1 TV & S Sport
 WTCR  3. Yarış  16:15  Eurosport
 NASCAR  Yarış  22:00  Auto Moto
 IMSA  Yarış  00:05 - 02:45  IMSA TV

 

Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir.

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Bu Haber Hakkında

Seri GENEL
Editör Kutal Mete Tekin

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