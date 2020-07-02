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3 Temmuz Cuma
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|Formula 1
|1. Antrenman
|12:00-13:30
|F1 TV
|Formula 1
|2. Antrenman
|16:00-17:30
|F1 TV
|RX All-Star
|Shoot-out
|17:00
|RX Web
|RX All-Star
|Q1
|18:00
|RX Web
4 Temmuz Cumartesi
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|Formula 3
|1. Yarış
|11:25
|F1 TV
|Formula 1
|3. Antrenman
|13:00-14:00
|S Sport 2 & F1 TV
|Porsche Supercup
|Sıralama turları
|14:30
|F1 TV
|Formula 1
|Sıralama turları
|16:00
|S Sport 2 & F1 TV
|Formula 2
|1. Yarış
|17:45
|F1 TV
5 Temmuz Pazar
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|Formula 3
|2. Yarış
|10:45
|F1 TV
|Formula 2
|2. Yarış
|12:10
|F1 TV
|Porsche Supercup
|Yarış
|13:25
|F1 TV
|Formula 1
|Yarış
|16:10
|S Sport & F1 TV
|RX All-Star
|Yarı-Final
|17:30
|RX Web
|RX All-Star
|Final
|18:00
|RX Web
|NASCAR
|Yarış
|23:00
|AUTOMOTO TV
Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|GENEL
|Editör
|Kutal Mete Tekin
3-5 Temmuz Yarış Programı
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