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3-5 Temmuz Yarış Programı

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3-5 Temmuz Yarış Programı
Ekleyen:
2 Tem 2020 15:55

Etkinlik isimlerine tıklayarak ilgili haber, fotoğraf ve videolara ulaşabilirsiniz.

Safety Car with We Race As One Logo
Red Bull Racing takım üyesi
Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo in the press conference
Charles Leclerc, Ferrari walks the track on a bike
Kevin Magnussen, Haas F1 Team
Nicholas Latifi, Williams, and George Russell, Williams

3 Temmuz Cuma

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 Formula 1  1. Antrenman  12:00-13:30  F1 TV
 Formula 1  2. Antrenman  16:00-17:30  F1 TV
 RX All-Star  Shoot-out  17:00  RX Web
 RX All-Star  Q1  18:00  RX Web

4 Temmuz Cumartesi

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 Formula 3  1. Yarış  11:25  F1 TV
 Formula 1  3. Antrenman  13:00-14:00  S Sport 2 & F1 TV
 Porsche Supercup  Sıralama turları  14:30  F1 TV
 Formula 1  Sıralama turları  16:00  S Sport 2 & F1 TV
 Formula 2  1. Yarış  17:45  F1 TV

5 Temmuz Pazar

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 Formula 3  2. Yarış  10:45  F1 TV
 Formula 2  2. Yarış  12:10  F1 TV
 Porsche Supercup  Yarış  13:25  F1 TV
 Formula 1  Yarış  16:10  S Sport & F1 TV
 RX All-Star  Yarı-Final  17:30  RX Web
 RX All-Star  Final  18:00  RX Web
 NASCAR  Yarış  23:00  AUTOMOTO TV

 

Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir. 

Ayrıca bakınız::

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Bu Haber Hakkında

Seri GENEL
Editör Kutal Mete Tekin

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