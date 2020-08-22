21-23 Ağustos Yarış Programı

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22 Ağustos Cumartesi
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|MotoGP
|3. Antrenman
|10:55
|-
|WorldRX
|Q1
|11:30
|WRX Youtube
|WorldRX
|Q2
|12:50
|WRX Youtube
|WorldRX
|Q3
|14:15
|WRX Youtube
|MotoGP
|4. Antrenman
|14:30
|-
|DTM
|1. Yarış
|14:33
|TRT Spor & S Sport
|MotoGP
|Sıralama turları
|15:10
|S Sport
|WorldRX
|Final Yarış 1
|17:00
|S Sport & WRX Youtube
23 Ağustos Pazar
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|WorldRX
|Q1
|10:50
|WRX Youtube
|Moto3
|Yarış
|12:00
|-
|WorldRX
|Q2
|12:15
|WRX Youtube
|Moto2
|Yarış
|13:20
|-
|BTCC
|1. Yarış
|14:20
|ITV
|WorldRX
|Q3
|14:15
|WRX Youtube
|DTM
|2. Yarış
|14:33
|TRT Spor & S Sport
|MotoGP
|Yarış
|15:00
|S Sport
|BTCC
|2.Yarış
|16:20
|ITV
|WorldRX
|Final Yarış 2
|17:00
|S Sport & WRX Youtube
|BTCC
|3. Yarış
|19:05
|ITV
|IndyCar
|Yarış
|20:00
|NBC
|IMSA
|Yarış
|11:55
|IMSA.TV
Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir.
*S Sport'ta başka bir yayın programı olması durumunda seanslar Digiturk'de Bein Sports, D-Smart'ta Spor Smart, Turkcell TV+'da Life+, Tivibu'da Tivibu Spor kanallarında yayınlanabilir.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|GENEL
|Editör
|Kutal Mete Tekin
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