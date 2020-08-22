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21-23 Ağustos Yarış Programı

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21-23 Ağustos Yarış Programı
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Etkinlik isimlerine tıklayarak ilgili haber, fotoğraf ve videolara ulaşabilirsiniz.

22 Ağustos Cumartesi

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 MotoGP  3. Antrenman  10:55  -
 WorldRX  Q1  11:30  WRX Youtube
 WorldRX  Q2  12:50  WRX Youtube
 WorldRX  Q3  14:15  WRX Youtube
 MotoGP  4. Antrenman  14:30  -
 DTM  1. Yarış  14:33  TRT Spor & S Sport
 MotoGP  Sıralama turları  15:10  S Sport
 WorldRX  Final Yarış 1  17:00  S Sport & WRX Youtube

23 Ağustos Pazar

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 WorldRX  Q1  10:50  WRX Youtube
 Moto3  Yarış  12:00  -
 WorldRX  Q2  12:15  WRX Youtube
 Moto2  Yarış  13:20  -
 BTCC  1. Yarış  14:20  ITV
 WorldRX  Q3  14:15  WRX Youtube
 DTM  2. Yarış  14:33  TRT Spor & S Sport
 MotoGP  Yarış  15:00  S Sport
 BTCC  2.Yarış  16:20  ITV
 WorldRX  Final Yarış 2   17:00  S Sport & WRX Youtube
 BTCC  3. Yarış  19:05  ITV
 IndyCar  Yarış  20:00  NBC
 IMSA  Yarış  11:55  IMSA.TV

 

Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir. 

*S Sport'ta başka bir yayın programı olması durumunda seanslar Digiturk'de Bein Sports, D-Smart'ta Spor Smart, Turkcell TV+'da Life+, Tivibu'da Tivibu Spor kanallarında yayınlanabilir.

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Bu Haber Hakkında

Seri GENEL
Editör Kutal Mete Tekin

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