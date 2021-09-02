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3-5 Eylül Yarış Programı

Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir. 

3-5 Eylül Yarış Programı

3 Eylül Cuma

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 Formula 1  1. Antrenman  12:30  F1TV & S Sport
 Formula 1  2. Antrenman  16:00  F1TV & S Sport

4 Eylül Cumartesi

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 FIA F3  1. Yarış  11:35  F1TV
 WSBK  Superpole  12:10  Eurosport
 Formula 1  3. Antrenman  13:00   F1TV & S Sport
 WSSP300  1. Yarış  13:45  Eurosport
 DTM  1. Yarış  14:30  S Sport
 WSBK  1. Yarış  15:00  Eurosport
 World Rallycross  Q1  15:06  RX+
 Formula 1  Sıralama turları  16:00  F1TV & S Sport
 WSSP  1. Yarış  16:15  Eurosport
 Formula W  Yarış  17:30  F1TV
 World Rallycross  Q2  18:06  RX+
 FIA F3  2. Yarış  18:55  F1TV

5 Eylül Pazar

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 World Rallycross  Q3  11:36  RX+
 FIA F3  3. Yarış  11:45  F1TV
 WSBK  Superpole  12:00  Eurosport
 Porsche Supercup  Yarış  13:10  F1TV & Eurosport
 WSSP  2. Yarış  13:30  Eurosport
 DTM  2. Yarış  14:30  S Sport
 WSBK  2. Yarış  15:00  Eurosport
 World Rallycross  Q4  15:36  RX+
 Formula 1  Yarış  16:00  F1TV & S Sport
 WSSP300  2. Yarış  16:15  Eurosport
 World Rallycross  Finaller  18:00  RX+
 NASCAR  Yarış  01:00  -

 

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