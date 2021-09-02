3-5 Eylül Yarış Programı
Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir.
3 Eylül Cuma
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|Formula 1
|1. Antrenman
|12:30
|F1TV & S Sport
|Formula 1
|2. Antrenman
|16:00
|F1TV & S Sport
4 Eylül Cumartesi
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|FIA F3
|1. Yarış
|11:35
|F1TV
|WSBK
|Superpole
|12:10
|Eurosport
|Formula 1
|3. Antrenman
|13:00
|F1TV & S Sport
|WSSP300
|1. Yarış
|13:45
|Eurosport
|DTM
|1. Yarış
|14:30
|S Sport
|WSBK
|1. Yarış
|15:00
|Eurosport
|World Rallycross
|Q1
|15:06
|RX+
|Formula 1
|Sıralama turları
|16:00
|F1TV & S Sport
|WSSP
|1. Yarış
|16:15
|Eurosport
|Formula W
|Yarış
|17:30
|F1TV
|World Rallycross
|Q2
|18:06
|RX+
|FIA F3
|2. Yarış
|18:55
|F1TV
5 Eylül Pazar
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|World Rallycross
|Q3
|11:36
|RX+
|FIA F3
|3. Yarış
|11:45
|F1TV
|WSBK
|Superpole
|12:00
|Eurosport
|Porsche Supercup
|Yarış
|13:10
|F1TV & Eurosport
|WSSP
|2. Yarış
|13:30
|Eurosport
|DTM
|2. Yarış
|14:30
|S Sport
|WSBK
|2. Yarış
|15:00
|Eurosport
|World Rallycross
|Q4
|15:36
|RX+
|Formula 1
|Yarış
|16:00
|F1TV & S Sport
|WSSP300
|2. Yarış
|16:15
|Eurosport
|World Rallycross
|Finaller
|18:00
|RX+
|NASCAR
|Yarış
|01:00
|-
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3-5 Eylül Yarış Programı
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