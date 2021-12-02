3-5 Aralık Yarış Programı
Ekleyen: Kutal Mete Tekin
Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir.
3 Aralık Cuma
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|Formula 1
|1. Antrenman
|16:30
|F1TV & S Sport
|Formula 1
|2. Antrenman
|20:00
|F1TV & S Sport
4 Aralık Cumartesi
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|FIA F2
|1. Yarış
|15:30
|F1TV
|Formula 1
|3. Antrenman
|17:00
|F1TV & S Sport
|Formula 1
|Sıralama turları
|20:00
|F1TV & S Sport
|FIA F2
|2. Yarış
|21:40
|F1TV
5 Aralık Pazar
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|FIA F2
|3. Yarış
|17:25
|F1TV
|Formula 1
|Yarış
|20:30
|F1TV & S Sport
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3-5 Aralık Yarış Programı
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