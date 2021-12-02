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3-5 Aralık Yarış Programı

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Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir. 

3-5 Aralık Yarış Programı

3 Aralık Cuma

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 Formula 1  1. Antrenman  16:30  F1TV & S Sport
 Formula 1  2. Antrenman  20:00  F1TV & S Sport

4 Aralık Cumartesi

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 FIA F2  1. Yarış  15:30  F1TV
 Formula 1  3. Antrenman  17:00  F1TV & S Sport
 Formula 1  Sıralama turları  20:00  F1TV & S Sport
 FIA F2  2. Yarış  21:40  F1TV

5 Aralık Pazar

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 FIA F2  3. Yarış  17:25  F1TV
 Formula 1  Yarış  20:30  F1TV & S Sport

 

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