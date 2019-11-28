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Uluslararası yarışlar:
29 Kasım Cuma
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|Formula 1
|1. Antrenman
|12:00 - 13:30
|-
|Formula 1
|2. Antrenman
|16:00 - 17:30
|-
30 Kasım Cumartesi
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|Formula 1
|3. Antrenman
|13:00 - 14:00
|-
|Formula 1
|Sıralama turları
|16:00
|S Sport*
|FIA F2
|1. Yarış
|17:45
|-
1 Aralık Pazar
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|FIA F2
|2. Yarış
|12:30
|-
|Formula 1
|Yarış
|16:10
|S Sport*
Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir.
*S Sport'ta başka bir yayın programı olması durumunda seanslar Digiturk'de Bein Sports, D-Smart'ta Spor Smart, Turkcell TV+'da Life+, Tivibu'da Tivibu Spor kanallarında yayınlanabilir.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|GENEL
|Editör
|Kutal Mete Tekin
29 Kasım - 1 Aralık Yarış Programı
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GENEL Sıradaki seans
1 Kas - 3 Kas
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