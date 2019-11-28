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GENEL / Ön Bakış

29 Kasım - 1 Aralık Yarış Programı

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29 Kasım - 1 Aralık Yarış Programı
Ekleyen:
28 Kas 2019 22:14

Etkinlik isimlerine tıklayarak ilgili haber, fotoğraf ve videolara ulaşabilirsiniz.

Uluslararası yarışlar:

29 Kasım Cuma

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 Formula 1  1. Antrenman  12:00 - 13:30  -
 Formula 1  2. Antrenman  16:00 - 17:30  - 

30 Kasım Cumartesi

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 Formula 1  3. Antrenman  13:00 - 14:00  -
 Formula 1  Sıralama turları  16:00  S Sport*
 FIA F2  1. Yarış  17:45  -

1 Aralık Pazar

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 FIA F2  2. Yarış  12:30  -
 Formula 1  Yarış  16:10  S Sport*

 

Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir. 

*S Sport'ta başka bir yayın programı olması durumunda seanslar Digiturk'de Bein Sports, D-Smart'ta Spor Smart, Turkcell TV+'da Life+, Tivibu'da Tivibu Spor kanallarında yayınlanabilir.

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Bu Haber Hakkında

Seri GENEL
Editör Kutal Mete Tekin

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FIA Motorsport Games

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