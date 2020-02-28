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Uluslararası yarışlar:
28 Şubat Cuma
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|Formula E
|1. Antrenman
|18:40
|FE YouTube
29 Şubat Cumartesi
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|WSBK
|Superpole
|04:15
|S Sport & Motorsport TV
|Supersport
|Superpole
|04:55
|S Sport & Motorsport TV
|WSBK
|1. Yarış
|07:00
|S Sport & Motorsport TV
|Formula E
|2. Antrenman
|10:55
|FE YouTube
|Formula E
|Sıralama turları
|13:00
|Eurosport 1
|Formula E
|Yarış
|16:45
|Eurosport 1
1 Mart Pazar
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|WSBK
|Superpole Yarış
|04:00
|S Sport & Motorsport TV
|Supersport
|Yarış
|05:15
|S Sport & Motorsport TV
|WSBK
|2. Yarış
|07:00
|S Sport & Motorsport TV
|NASCAR
|Yarış
|23:30
|AutoMoto
Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir.
Motorsport TV yayınları ücretsizdir.
*S Sport'ta başka bir yayın programı olması durumunda seanslar Digiturk'de Bein Sports, D-Smart'ta Spor Smart, Turkcell TV+'da Life+, Tivibu'da Tivibu Spor kanallarında yayınlanabilir.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|GENEL
|Editör
|Kutal Mete Tekin
28 Şubat - 1 Mart Yarış Programı
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Formula 1
- Formula 1
- MotoGP
Biletler
Sağlayan
Sağlayan
|
12 MarBiletler
|
19 MarBiletler
|
2 NisBiletler
|
30 NisBiletler
|
7 MayBiletler
|
21 MayBiletler
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