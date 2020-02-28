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28 Şubat - 1 Mart Yarış Programı

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28 Şubat - 1 Mart Yarış Programı
Ekleyen:
28 Şub 2020 12:14

Etkinlik isimlerine tıklayarak ilgili haber, fotoğraf ve videolara ulaşabilirsiniz.

Uluslararası yarışlar:

28 Şubat Cuma

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 Formula E  1. Antrenman  18:40  FE YouTube

29 Şubat Cumartesi

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 WSBK  Superpole  04:15  S Sport & Motorsport TV
 Supersport  Superpole  04:55  S Sport & Motorsport TV
 WSBK  1. Yarış  07:00  S Sport & Motorsport TV
 Formula E  2. Antrenman  10:55  FE YouTube
 Formula E  Sıralama turları  13:00  Eurosport 1
 Formula E  Yarış  16:45  Eurosport 1

1 Mart Pazar

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 WSBK  Superpole Yarış  04:00  S Sport & Motorsport TV
 Supersport  Yarış  05:15  S Sport & Motorsport TV
 WSBK  2. Yarış  07:00  S Sport & Motorsport TV
 NASCAR  Yarış  23:30  AutoMoto

 

Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir. 

Motorsport TV yayınları ücretsizdir.

*S Sport'ta başka bir yayın programı olması durumunda seanslar Digiturk'de Bein Sports, D-Smart'ta Spor Smart, Turkcell TV+'da Life+, Tivibu'da Tivibu Spor kanallarında yayınlanabilir.

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Bu Haber Hakkında

Seri GENEL
Editör Kutal Mete Tekin

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