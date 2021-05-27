Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Fashion Giorgio Piola Jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Fashion Giorgio Piola Jobs
Önceki / Motorsport Network, yorumculuk için Juan Pablo Montoya ile anlaştı
GENEL Ön Bakış

28-30 Mayıs Yarış Programı

Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir. 

28-30 Mayıs Yarış Programı

28 Mayıs Cuma

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 MotoGP  1. Antrenman  10:55  -
 MotoGP  2. Antrenman  15:10  -

29 Mayıs Cumartesi

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 MotoGP  3. Antrenman  10:55  -
 WSBK  Superpole  13:10 Eurosport & TRT Spor
 MotoGP  4. Antrenman  14:30  -
 MotoGP  Sıralama turları  15:10  S Sport
 WSBK  1. Yarış  16:00 Eurosport & TRT Spor
 WSPP  1. Yarış  17:15  TRT Spor

30 Mayıs Pazar

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 Moto3  Yarış   12:00  S Sport
 WSBK  Superpole yarış  13:00  Eurosport & TRT Spor
 Moto2  Yarış   13:20  S Sport
 WSPP  2. Yarış  14:30  TRT Spor
 MotoGP  Yarış   15:00  S Sport
 WSBK  2. Yarış  16:00  Eurosport & TRT Spor
 IndyCar  Yarış   18:00  -
 NASCAR  Yarış   01:00  -

 

Motorsport TV yayınları ücretsizdir.

paylaşım
yorumlar
Motorsport Network, yorumculuk için Juan Pablo Montoya ile anlaştı

Önceki haber

Motorsport Network, yorumculuk için Juan Pablo Montoya ile anlaştı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri GENEL

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Rosberg, Hamilton ve Wolff birlikte tatile çıktı

6s
2
Formula 1

Analiz: Perez'in neden "Bay Cumartesi" olması gerekiyor?

2s
3
Formula 1

Brawn: ''Vettel, Monako'da sihrini yeniden buldu''

45 dk
4
Formula 1

Surer: "Ferrari her yarışta galibiyet mücadelesi veremeyecek"

4s
5
Formula 1

Hakkinen: "Hamilton'ın rekorlarını kırmak çok zor olacak"

5s
Son Haberler
28-30 Mayıs Yarış Programı
Genl

28-30 Mayıs Yarış Programı

51dk
Motorsport Network, yorumculuk için Juan Pablo Montoya ile anlaştı
Genl

Motorsport Network, yorumculuk için Juan Pablo Montoya ile anlaştı

1s
Graham Stoker - FIA başkanlığı için ilerleyen sessiz devrimci
F1

Graham Stoker - FIA başkanlığı için ilerleyen sessiz devrimci

25 May 2021
Motor Vadisi Tecrübesi: Hız mabedinde düzenlenecek ilk iki tekerlekli tur
Genl

Motor Vadisi Tecrübesi: Hız mabedinde düzenlenecek ilk iki tekerlekli tur

19 May 2021
20-23 Mayıs Yarış Programı
Genl

20-23 Mayıs Yarış Programı

19 May 2021
Son Videolar
LEGO Ferrari 488 GTE 00:09
GENEL
13 Mar 2021

LEGO Ferrari 488 GTE

ROC Kar & Buz 2022 - Elektrikli RX2e'nin tanıtımı 01:46
GENEL
9 Mar 2021

ROC Kar & Buz 2022 - Elektrikli RX2e'nin tanıtımı

#ThinkingForward - Nathalie McGloin 22:17
GENEL
13 Eki 2020

#ThinkingForward - Nathalie McGloin

2020 TOSFED Dijital Pist Şampiyonası: 7. Ayak 00:00
GENEL
22 Ağu 2020

2020 TOSFED Dijital Pist Şampiyonası: 7. Ayak

Canlı: GT4 Avrupa - Imola: 2. yarış 00:00
GENEL
26 Tem 2020

Canlı: GT4 Avrupa - Imola: 2. yarış

Çok Okunanlar Bugün

Rosberg, Hamilton ve Wolff birlikte tatile çıktı
Formula 1 Formula 1

Rosberg, Hamilton ve Wolff birlikte tatile çıktı

Analiz: Perez'in neden "Bay Cumartesi" olması gerekiyor?
Formula 1 Formula 1

Analiz: Perez'in neden "Bay Cumartesi" olması gerekiyor?

Brawn: ''Vettel, Monako'da sihrini yeniden buldu''
Formula 1 Formula 1

Brawn: ''Vettel, Monako'da sihrini yeniden buldu''

Surer: "Ferrari her yarışta galibiyet mücadelesi veremeyecek"
Formula 1 Formula 1

Surer: "Ferrari her yarışta galibiyet mücadelesi veremeyecek"

Hakkinen: "Hamilton'ın rekorlarını kırmak çok zor olacak"
Formula 1 Formula 1

Hakkinen: "Hamilton'ın rekorlarını kırmak çok zor olacak"

Vettel, Monako'da kendisini nasıl yeniden buldu?
Formula 1 Formula 1

Vettel, Monako'da kendisini nasıl yeniden buldu?

28-30 Mayıs Yarış Programı
GENEL GENEL

28-30 Mayıs Yarış Programı

Aks mili göbeği nedir, Leclerc'in kazasının ardından nasıl sorun çıkardı?
Formula 1 Formula 1

Aks mili göbeği nedir, Leclerc'in kazasının ardından nasıl sorun çıkardı?

Son Haberler

28-30 Mayıs Yarış Programı
GENEL GENEL

28-30 Mayıs Yarış Programı

Motorsport Network, yorumculuk için Juan Pablo Montoya ile anlaştı
GENEL GENEL

Motorsport Network, yorumculuk için Juan Pablo Montoya ile anlaştı

Graham Stoker - FIA başkanlığı için ilerleyen sessiz devrimci
Formula 1 Formula 1

Graham Stoker - FIA başkanlığı için ilerleyen sessiz devrimci

Motor Vadisi Tecrübesi: Hız mabedinde düzenlenecek ilk iki tekerlekli tur
GENEL GENEL

Motor Vadisi Tecrübesi: Hız mabedinde düzenlenecek ilk iki tekerlekli tur

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.