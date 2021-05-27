28-30 Mayıs Yarış Programı
Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir.
28 Mayıs Cuma
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|MotoGP
|1. Antrenman
|10:55
|-
|MotoGP
|2. Antrenman
|15:10
|-
29 Mayıs Cumartesi
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|MotoGP
|3. Antrenman
|10:55
|-
|WSBK
|Superpole
|13:10
|Eurosport & TRT Spor
|MotoGP
|4. Antrenman
|14:30
|-
|MotoGP
|Sıralama turları
|15:10
|S Sport
|WSBK
|1. Yarış
|16:00
|Eurosport & TRT Spor
|WSPP
|1. Yarış
|17:15
|TRT Spor
30 Mayıs Pazar
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|Moto3
|Yarış
|12:00
|S Sport
|WSBK
|Superpole yarış
|13:00
|Eurosport & TRT Spor
|Moto2
|Yarış
|13:20
|S Sport
|WSPP
|2. Yarış
|14:30
|TRT Spor
|MotoGP
|Yarış
|15:00
|S Sport
|WSBK
|2. Yarış
|16:00
|Eurosport & TRT Spor
|IndyCar
|Yarış
|18:00
|-
|NASCAR
|Yarış
|01:00
|-
Motorsport TV yayınları ücretsizdir.
paylaşım
yorumlar
Yorumları görüntüle
Bu Haber Hakkında
|Seri
|GENEL
28-30 Mayıs Yarış Programı
paylaşım
yorumlar
Çok Okunanlar
20-23 Mayıs Yarış Programı
19 May 2021
13 Mar 2021
LEGO Ferrari 488 GTE
13 Eki 2020
#ThinkingForward - Nathalie McGloin
22 Ağu 2020
2020 TOSFED Dijital Pist Şampiyonası: 7. Ayak
26 Tem 2020
Canlı: GT4 Avrupa - Imola: 2. yarış
Çok Okunanlar Bugün
Slayt Şov
Haberi dinle