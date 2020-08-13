Etkinlik isimlerine tıklayarak ilgili haber, fotoğraf ve videolara ulaşabilirsiniz.
14 Ağustos Cuma
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|MotoGP
|1. Antrenman
|10:55
|-
|Formula 1
|1. Antrenman
|12:00 - 13:00
|F1TV
|MotoGP
|2. Antrenman
|15:10
|-
|Formula 1
|2. Antrenman
|16:00 - 17:30
|F1TV
|WEC
|Sıralama turları
|19:00
|-
15 Ağustos Cumartesi
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|MotoGP
|3. Antrenman
|10:55
|-
|FIA F3
|1. Yarış
|11:25
|F1TV
|Formula 1
|3. Antrenman
|13:00 - 14:00
|
F1TV & S Sport
|MotoGP
|4. Antrenman
|14:30
|-
|WEC
|Yarış
|14:30 - 20:30
|Eurosport
|DTM
|1. Yarış
|14:33
|TRT Spor & S Sport
|Porsche Supercup
|Sıralama turları
|14:45
|F1TV
|MotoGP
|Sıralama turları
|15:10
|S Sport
|Formula 1
|Sıralama turları
|16:00
|F1TV & S Sport
|FIA F2
|1. Yarış
|17:45
|F1TV
|IndyCar
|Sıralama turları 1
|18:00 - 00:00
|NBC
16 Ağustos Pazar
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|FIA F3
|2. Yarış
|10:45
|F1TV
|Moto3
|Yarış
|12:00
|-
|FIA F2
|2. Yarış
|12:10
|F1TV
|Porsche Supercup
|Yarış
|13:25
|F1TV & Eurosport
|Moto2
|Yarış
|13:30
|-
|DTM
|2. Yarış
|14:33
|TRT Spor & S Sport
|MotoGP
|Yarış
|15:00
|S Sport
|Formula 1
|Yarış
|16:00
|F1TV & S Sport
|IndyCar
|Sıralama turları 2
|19:30 - 22:00
|NBC
|NASCAR
|Yarış
|22:00
|AutoMoto
Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir.
*S Sport'ta başka bir yayın programı olması durumunda seanslar Digiturk'de Bein Sports, D-Smart'ta Spor Smart, Turkcell TV+'da Life+, Tivibu'da Tivibu Spor kanallarında yayınlanabilir.
Yorumları görüntüle
Bu Haber Hakkında
|Seri
|GENEL
|Editör
|Kutal Mete Tekin
Çok Okunanlar Bugün
14-16 Ağustos Yarış Programı
paylaşım
yorumlar
Çok Okunanlar
Slayt Şov