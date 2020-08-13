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14-16 Ağustos Yarış Programı

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14-16 Ağustos Yarış Programı
Ekleyen:
13 Ağu 2020 22:57

Etkinlik isimlerine tıklayarak ilgili haber, fotoğraf ve videolara ulaşabilirsiniz.

14 Ağustos Cuma

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 MotoGP  1. Antrenman  10:55  -
 Formula 1  1. Antrenman  12:00 - 13:00  F1TV
 MotoGP  2. Antrenman  15:10  -
 Formula 1  2. Antrenman  16:00 - 17:30  F1TV
 WEC  Sıralama turları  19:00  -

15 Ağustos Cumartesi

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 MotoGP  3. Antrenman  10:55  -
 FIA F3  1. Yarış  11:25  F1TV
 Formula 1  3. Antrenman  13:00 - 14:00

 F1TV & S Sport
 MotoGP  4. Antrenman  14:30  -
 WEC  Yarış  14:30 - 20:30  Eurosport
 DTM  1. Yarış  14:33  TRT Spor & S Sport
 Porsche Supercup  Sıralama turları  14:45  F1TV
 MotoGP  Sıralama turları  15:10  S Sport
 Formula 1  Sıralama turları  16:00  F1TV & S Sport
 FIA F2  1. Yarış  17:45  F1TV
 IndyCar  Sıralama turları 1  18:00 - 00:00  NBC

16 Ağustos Pazar

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 FIA F3  2. Yarış  10:45  F1TV
 Moto3  Yarış  12:00  -
 FIA F2  2. Yarış  12:10  F1TV
 Porsche Supercup  Yarış  13:25  F1TV & Eurosport
 Moto2  Yarış  13:30  -
 DTM  2. Yarış  14:33  TRT Spor & S Sport
 MotoGP  Yarış  15:00  S Sport
 Formula 1  Yarış  16:00  F1TV & S Sport
 IndyCar  Sıralama turları 2  19:30 - 22:00  NBC
 NASCAR  Yarış  22:00  AutoMoto

 

Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir. 

*S Sport'ta başka bir yayın programı olması durumunda seanslar Digiturk'de Bein Sports, D-Smart'ta Spor Smart, Turkcell TV+'da Life+, Tivibu'da Tivibu Spor kanallarında yayınlanabilir.

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Bu Haber Hakkında

Seri GENEL
Editör Kutal Mete Tekin

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