27-29 Kasım Yarış Programı

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27 Kasım Cuma
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|Formula 1
|1. Antrenman
|14:00 - 15:30
|F1TV
|Formula 1
|2. Antrenman
|18:00 - 19:30
|F1TV
28 Kasım Cumartesi
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|Formula 1
|3. Antrenman
|15:00 - 16:00
|F1TV & S Sport
|FIA F2
|1. Yarış
|15:40
|F1TV
|Formula 1
|Sıralama turları
|18:00
|F1TV & S Sport
29 Kasım Pazar
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|FIA F2
|2. Yarış
|10:35
|F1TV
|Formula 1
|Yarış
|18:10
|F1TV & S Sport
Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|GENEL
|Editör
|Kutal Mete Tekin
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