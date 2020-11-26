Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
Türkiye GP
15 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
29 Kas
FP1:
19 Saat
:
06 Dakika
:
21 Saniye
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Valensiya GP
15 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Portekiz GP
22 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
WRC
R
WRC
Japonya Rallisi
19 Kas
Canceled
R
WRC
Monza Rallisi
04 Ara
Sıradaki Etkinlik
7 gün
Tüm programı gör
World Superbike
R
World Superbike
Magny-Cours
03 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
World Superbike
Estoril
17 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
GENEL / Ön Bakış

27-29 Kasım Yarış Programı

paylaşım
yorumlar
27-29 Kasım Yarış Programı
Ekleyen:

Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir. 

27 Kasım Cuma

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 Formula 1  1. Antrenman  14:00 - 15:30  F1TV
 Formula 1  2. Antrenman  18:00 - 19:30  F1TV

28 Kasım Cumartesi

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 Formula 1  3. Antrenman  15:00 - 16:00  F1TV & S Sport
 FIA F2  1. Yarış  15:40  F1TV
 Formula 1  Sıralama turları  18:00  F1TV & S Sport

29 Kasım Pazar

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 FIA F2  2. Yarış  10:35  F1TV
 Formula 1  Yarış  18:10  F1TV & S Sport

 

Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir. 

Motorsport.com'un Türkiye GP karnesi

Önceki haber

Motorsport.com'un Türkiye GP karnesi
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri GENEL
Editör Kutal Mete Tekin

Çok Okunanlar Bugün

Alonso: "Abiteboul artık mesajlarıma yanıt vermiyor!"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alonso: "Abiteboul artık mesajlarıma yanıt vermiyor!"

Sürücüler dördüncü viraj konusunda uyarıldılar
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sürücüler dördüncü viraj konusunda uyarıldılar

Steiner: "Haas kapanmak üzereydi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Steiner: "Haas kapanmak üzereydi"

Sizin Köşeniz: Koltuksuz istikrar
Formula 1 Formula 1 / Blog

Sizin Köşeniz: Koltuksuz istikrar

Vettel: "Mercedes'ten teklif alırsam tabii ki 'hayır' demem"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Mercedes'ten teklif alırsam tabii ki 'hayır' demem"

Honda: "Marquez'in iyileşme süreci beklendiği kadar hızlı gitmiyor"
MotoGP MotoGP / Son dakika

Honda: "Marquez'in iyileşme süreci beklendiği kadar hızlı gitmiyor"

Altın Tapir Ödülü'nü Charles Leclerc aldı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Altın Tapir Ödülü'nü Charles Leclerc aldı

Suudi Arabistan, F1 yoluyla maskeleme iddialarını yanıtladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Suudi Arabistan, F1 yoluyla maskeleme iddialarını yanıtladı

Son Haberler

27-29 Kasım Yarış Programı
Genl GENEL / Ön Bakış

27-29 Kasım Yarış Programı

Motorsport.com'un Türkiye GP karnesi
Genl GENEL / Son dakika

Motorsport.com'un Türkiye GP karnesi

20-22 Kasım Yarış Programı
Genl GENEL / Ön Bakış

20-22 Kasım Yarış Programı

13-15 Kasım Yarış Programı
Genl GENEL / Ön Bakış

13-15 Kasım Yarış Programı

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Alonso: "Abiteboul artık mesajlarıma yanıt vermiyor!"

5s
2
Formula 1

Sürücüler dördüncü viraj konusunda uyarıldılar

1s
3
Formula 1

Steiner: "Haas kapanmak üzereydi"

2s
4
Formula 1

Sizin Köşeniz: Koltuksuz istikrar

4s
5
Formula 1

Vettel: "Mercedes'ten teklif alırsam tabii ki 'hayır' demem"

1g

Son Haberler

27-29 Kasım Yarış Programı
Genl

27-29 Kasım Yarış Programı

Motorsport.com'un Türkiye GP karnesi
Genl

Motorsport.com'un Türkiye GP karnesi

20-22 Kasım Yarış Programı
Genl

20-22 Kasım Yarış Programı

13-15 Kasım Yarış Programı
Genl

13-15 Kasım Yarış Programı

Michele Mouton: Kadın sürücüler, benim yaptığım gibi, yakın zamanda yarış kazanacaklar
WRC

Michele Mouton: Kadın sürücüler, benim yaptığım gibi, yakın zamanda yarış kazanacaklar

Son Videolar

#ThinkingForward - Nathalie McGloin 22:17
GENEL
13 Eki 2020

#ThinkingForward - Nathalie McGloin

2020 TOSFED Dijital Pist Şampiyonası: 7. Ayak 00:00
GENEL
22 Ağu 2020

2020 TOSFED Dijital Pist Şampiyonası: 7. Ayak

Canlı: GT4 Avrupa - Imola: 2. yarış 00:00
GENEL
26 Tem 2020

Canlı: GT4 Avrupa - Imola: 2. yarış

Canlı: 2020 GT4 Avrupa Imola - 1. yarış 00:00
GENEL
25 Tem 2020

Canlı: 2020 GT4 Avrupa Imola - 1. yarış

Canlı izle: TOSFED Dijital Pist Şampiyonası 4. ayak - Autodromo Lago Maggiore 00:00
GENEL
4 Tem 2020

Canlı izle: TOSFED Dijital Pist Şampiyonası 4. ayak - Autodromo Lago Maggiore

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.