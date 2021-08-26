27-29 Ağustos Yarış Programı
Ekleyen: Kutal Mete Tekin
Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir.
27 Ağustos Cuma
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|MotoGP
|1. Antrenman
|11:55
|-
|Formula 1
|1. Antrenman
|12:30
|F1TV & S Sport
|Formula 1
|2. Antrenman
|16:00
|F1TV & S Sport
|MotoGP
|2. Antrenman
|16:10
|-
28 Ağustos Cumartesi
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|FIA F3
|1. Yarış
|11:05
|F1TV
|MotoGP
|3. Antrenman
|11:55
|-
|Formula 1
|3. Antrenman
|13:00
|F1TV & S Sport
|MotoGP
|4. Antrenman
|15:30
|-
|Formula 1
|Sıralama turları
|16:00
|F1TV & S Sport
|MotoGP
|Sıralama turları
|16:10
|S Sport
|
W Series
|Yarış
|17:30
|F1TV
|FIA F3
|2. Yarış
|18:55
|F1TV
29 Ağustos Pazar
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|FIA F3
|3. Yarış
|11:40
|F1TV
|Porsche Supercup
|Yarış
|13:05
|F1TV & Eurosport
|Moto3
|Yarış
|13:20
|S Sport
|BTCC
|1. Yarış
|13:40
|ITV
|MotoGP
|Yarış
|15:00
|S Sport
|Formula 1
|Yarış
|16:00
|F1TV & S Sport
|BTCC
|2. Yarış
|16:15
|ITV
|Moto2
|Yarış
|16:30
|-
|BTCC
|3. Yarış
|19:35
|ITV
|NASCAR
|Yarış
|02:00
|-
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27-29 Ağustos Yarış Programı
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