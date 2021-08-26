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27-29 Ağustos Yarış Programı

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Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir. 

27-29 Ağustos Yarış Programı

27 Ağustos Cuma

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 MotoGP  1. Antrenman  11:55  -
 Formula 1  1. Antrenman  12:30  F1TV & S Sport
 Formula 1  2. Antrenman  16:00  F1TV & S Sport
 MotoGP  2. Antrenman  16:10  -

28 Ağustos Cumartesi

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 FIA F3  1. Yarış  11:05  F1TV
 MotoGP  3. Antrenman  11:55  -
 Formula 1  3. Antrenman  13:00  F1TV & S Sport
 MotoGP  4. Antrenman  15:30  -
 Formula 1  Sıralama turları  16:00  F1TV & S Sport
 MotoGP  Sıralama turları  16:10  S Sport

 W Series

  Yarış  17:30  F1TV
 FIA F3  2. Yarış  18:55  F1TV

29 Ağustos Pazar

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 FIA F3  3. Yarış  11:40  F1TV
 Porsche Supercup  Yarış  13:05   F1TV & Eurosport
 Moto3  Yarış  13:20  S Sport
 BTCC  1. Yarış  13:40  ITV
 MotoGP  Yarış  15:00  S Sport
 Formula 1  Yarış  16:00   F1TV & S Sport
 BTCC  2. Yarış  16:15  ITV
 Moto2  Yarış  16:30   -
 BTCC  3. Yarış  19:35  ITV
 NASCAR  Yarış  02:00  -

 

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