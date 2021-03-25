26-28 Mart Yarış Programı
Ekleyen: Kutal Mete Tekin
Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir.
26 Mart Cuma
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|Formula 1
|1. Antrenman
|14:30 - 15:30
|F1TV & S Sport +
|MotoGP
|1. Antrenman
|15:40
|-
|Formula 1
|2. Antrenman
|18:00 - 19:00
|F1TV & S Sport +
|MotoGP
|2. Antrenman
|20:00
|-
27 Mart Cumartesi
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|FIA F2
|1. Yarış
|13:25
|F1TV
|Formula 1
|3. Antrenman
|15:00 - 16:00
|F1TV & S Sport 2
|MotoGP
|3. Antrenman
|15:15
|-
|Porsche Orta Doğu
|1. Yarış
|16:45
|F1TV
|Formula 1
|Sıralama turları
|18:00
|F1TV & S Sport 2
|MotoGP
|4. Antrenman
|19:20
|-
|FIA F2
|2. Yarış
|19:40
|F1TV
|MotoGP
|Sıralama turları
|20:00
|S Sport 1
28 Mart Pazar
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|FIA F2
|3. Yarış
|13:50
|F1TV & S Sport +
|Porsche Orta Doğu
|2. Yarış
|15:20
|F1TV
|Moto3
|Yarış
|17:00
|S Sport 1
|Formula 1
|Yarış
|18:00
|F1TV & S Sport 2
|Moto2
|Yarış
|18:20
|S Sport 1
|MotoGP
|Yarış
|20:00
|S Sport 1
|NASCAR
|Yarış
|22:30
|-
Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|GENEL
|Editör
|Kutal Mete Tekin
26-28 Mart Yarış Programı
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