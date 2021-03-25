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GENEL / Ön Bakış

26-28 Mart Yarış Programı

Ekleyen:

Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir. 

26-28 Mart Yarış Programı

26 Mart Cuma

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 Formula 1  1. Antrenman  14:30 - 15:30  F1TV & S Sport +
 MotoGP  1. Antrenman  15:40  -
 Formula 1  2. Antrenman  18:00 - 19:00  F1TV & S Sport +
 MotoGP  2. Antrenman  20:00  -

27 Mart Cumartesi

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 FIA F2  1. Yarış  13:25  F1TV
 Formula 1  3. Antrenman  15:00 - 16:00  F1TV & S Sport 2
 MotoGP  3. Antrenman  15:15  -
 Porsche Orta Doğu  1. Yarış  16:45  F1TV
 Formula 1  Sıralama turları  18:00  F1TV & S Sport 2
 MotoGP  4. Antrenman  19:20  -
 FIA F2  2. Yarış  19:40  F1TV
 MotoGP  Sıralama turları  20:00  S Sport 1

28 Mart Pazar

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 FIA F2  3. Yarış  13:50  F1TV & S Sport +
 Porsche Orta Doğu  2. Yarış  15:20  F1TV
 Moto3  Yarış  17:00  S Sport 1
 Formula 1  Yarış  18:00  F1TV & S Sport 2
 Moto2  Yarış  18:20  S Sport 1
 MotoGP  Yarış  20:00  S Sport 1
 NASCAR  Yarış  22:30  -

 

Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir. 

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Gerhard Berger: "Taraftarlar mücadeleci araçlar izlemek istiyorlar"

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Gerhard Berger: "Taraftarlar mücadeleci araçlar izlemek istiyorlar"
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Seri GENEL
Editör Kutal Mete Tekin

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