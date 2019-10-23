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Uluslararası yarışlar:
25 Ekim Cuma
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|MotoGP
|1. Antrenman
|02:50
|-
|MotoGP
|2. Antrenman
|07:05
|-
|WSBK
|Superpole
|17:30
|Motorsport.TV
|Formula 1
|1. Antrenman
|18:00 - 19:30
|-
|WSBK
|1. Yarış
|20:00
|S Sport* & Motorsport.TV
|Formula 1
|2. Antrenman
|22:00 - 23:30
|-
|WRC
|1. Gün özet
|23:00
|Red Bull TV
26 Ekim Cumartesi
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|MotoGP
|3. Antrenman
|02:50
|-
|WTCR
|2. Yarış
|04:00
|Eurosport
|WTCR
|3. Yarış
|05:30
|Eurosport
|MotoGP
|4. Antrenman
|06:25
|-
|MotoGP
|Sıralama turları
|07:05
|S Sport*
|VLN
|Sıralama turları
|09:30
|Motorsport.TV
|VLN
|Yarış
|13:00 - 17:00
|Motorsport.TV
|WTCR
|1. Yarış
|15:05
|Eurosport
|Formula 1
|3. Antrenman
|18:00 - 19:00
|S Sport*
|WSBK
|Superpole yarış
|16:00
|S Sport* & Motorsport.TV
|WRC
|Özel etap canlı
|16:20
|Red Bull TV
|Supersport
|Yarış
|18:15
|Eurosport
|Porsche Supercup
|Sıralama turları
|19:30
|Eurosport
|WSBK
|2. Yarış
|20:00
|S Sport* & Motorsport.TV
|Formula 1
|Sıralama turları
|21:00
|S Sport*
|Porsche Supercup
|1. Yarış
|22:30
|Eurosport
|WRC
|2. Gün özet
|23:00
|Red Bull TV
27 Ekim Pazar
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|Moto3
|Yarış
|04:00
|-
|Moto2
|Yarış
|05:20
|-
|MotoGP
|Yarış
|07:00
|S Sport*
|ELMS
|Yarış
|15:30 - 19:30
|ELMS Web
|Porsche Supercup
|2. Yarış
|19:15
|Eurosport
|NASCAR
|Yarış
|22:00
|Automoto
|Formula 1
|Yarış
|22:10
|S Sport*
|WRC
|3. Gün özet
|00:00
|Red Bull TV
Motorsport.TV yayınları ücretsizdir
Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir.
*S Sport'ta başka bir yayın programı olması durumunda seanslar Digiturk'de Bein Sports, D-Smart'ta Spor Smart, Turkcell TV+'da Life+, Tivibu'da Tivibu Spor kanallarında yayınlanabilir.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|GENEL
|Editör
|Kutal Mete Tekin
25-27 Ekim Yarış Programı
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GENEL Sıradaki seans
1 Kas - 3 Kas
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