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GENEL / Ön Bakış

25-27 Ekim Yarış Programı

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25-27 Ekim Yarış Programı
Ekleyen:
23 Eki 2019 20:58

Etkinlik isimlerine tıklayarak ilgili haber, fotoğraf ve videolara ulaşabilirsiniz.

Uluslararası yarışlar:

25 Ekim Cuma

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 MotoGP  1. Antrenman  02:50  -
 MotoGP  2. Antrenman  07:05  -
 WSBK  Superpole  17:30  Motorsport.TV
 Formula 1  1. Antrenman  18:00 - 19:30  -
 WSBK  1. Yarış  20:00  S Sport* & Motorsport.TV
 Formula 1  2. Antrenman  22:00 - 23:30  -
 WRC  1. Gün özet  23:00  Red Bull TV

26 Ekim Cumartesi

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 MotoGP  3. Antrenman  02:50  -
 WTCR  2. Yarış  04:00  Eurosport
 WTCR  3. Yarış  05:30  Eurosport
 MotoGP  4. Antrenman  06:25  -
 MotoGP  Sıralama turları  07:05  S Sport*
 VLN  Sıralama turları  09:30  Motorsport.TV
 VLN  Yarış  13:00 - 17:00  Motorsport.TV
 WTCR  1. Yarış  15:05   Eurosport
 Formula 1  3. Antrenman  18:00 - 19:00  S Sport*
 WSBK  Superpole yarış  16:00  S Sport* & Motorsport.TV
 WRC  Özel etap canlı  16:20  Red Bull TV
 Supersport  Yarış  18:15  Eurosport
 Porsche Supercup  Sıralama turları  19:30  Eurosport
 WSBK  2. Yarış  20:00  S Sport* & Motorsport.TV
 Formula 1  Sıralama turları  21:00  S Sport*
 Porsche Supercup  1. Yarış  22:30  Eurosport
 WRC  2. Gün özet  23:00  Red Bull TV

27 Ekim Pazar

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 Moto3  Yarış  04:00  -
 Moto2  Yarış  05:20  -
 MotoGP  Yarış  07:00  S Sport*
 ELMS  Yarış   15:30 - 19:30  ELMS Web
 Porsche Supercup  2. Yarış  19:15  Eurosport
 NASCAR  Yarış  22:00  Automoto
 Formula 1  Yarış  22:10  S Sport*
 WRC  3. Gün özet  00:00  Red Bull TV

 

Motorsport.TV yayınları ücretsizdir

Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir. 

*S Sport'ta başka bir yayın programı olması durumunda seanslar Digiturk'de Bein Sports, D-Smart'ta Spor Smart, Turkcell TV+'da Life+, Tivibu'da Tivibu Spor kanallarında yayınlanabilir.

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Seri GENEL
Editör Kutal Mete Tekin

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