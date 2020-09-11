11-13 Eylül Yarış Programı

Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir.
11 Eylül Cuma
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|Formula 1
|1. Antrenman
|12:00 - 13:30
|F1TV
|Formula 1
|2. Antrenman
|16:00 - 17:30
12 Eylül Cumartesi
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|FIA F3
|1. Yarış
|11:25
|F1TV
|Formula 1
|3. Antrenman
|13:00 - 14:00
|F1TV
|DTM
|1. Yarış
|14:30
|TRT Spor & S Sport
|Formula 1
|Sıralama turları
|16:00
|F1TV & S Sport
|GT Open
|1. Yarış
|17:25
|GTOpen.TV
|FIA F2
|1. Yarış
|17:45
|F1TV
|IndyCar
|1. Yarış
|23:30
|NBC
13 Eylül Pazar
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|FIA F3
|2. Yarış
|11:30
|F1TV
|FIA F2
|2. Yarış
|12:55
|F1TV
|DTM
|2. Yarış
|14:30
|TRT Spor & S Sport
|GT Open
|2. Yarış
|14:30
|GTOpen.TV
|Formula 1
|Yarış
|16:10
|F1TV & S Sport
|IndyCar
|2. Yarış
|20:00
|NBC
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|GENEL
|Editör
|Kutal Mete Tekin
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