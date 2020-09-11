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GENEL / Ön Bakış

11-13 Eylül Yarış Programı

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11-13 Eylül Yarış Programı
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Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir. 

11 Eylül Cuma

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 Formula 1  1. Antrenman  12:00 - 13:30  F1TV
 Formula 1  2. Antrenman  16:00 - 17:30  

12 Eylül Cumartesi

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 FIA F3  1. Yarış  11:25  F1TV
 Formula 1  3. Antrenman  13:00 - 14:00  F1TV
 DTM  1. Yarış  14:30  TRT Spor & S Sport
 Formula 1  Sıralama turları  16:00  F1TV & S Sport
 GT Open  1. Yarış  17:25  GTOpen.TV
 FIA F2  1. Yarış  17:45  F1TV
 IndyCar  1. Yarış  23:30  NBC

13 Eylül Pazar

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 FIA F3  2. Yarış  11:30  F1TV
 FIA F2  2. Yarış  12:55  F1TV
 DTM  2. Yarış  14:30  TRT Spor & S Sport
 GT Open  2. Yarış  14:30  GTOpen.TV
 Formula 1  Yarış  16:10  F1TV & S Sport
 IndyCar  2. Yarış  20:00  NBC

 

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Seri GENEL
Editör Kutal Mete Tekin

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