1-3 Ekim Yarış Programı
Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir.
1 Ekim Cuma
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|MotoGP
|1. Antrenman
|17:55
|-
|WRC
|Gün Özeti
|22:00
|Red Bull TV
|MotoGP
|2. Antrenman
|22:10
|-
2 Ekim Cumartesi
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|WSBK
|Superpole
|13:10
|Eurosport
|DTM
|1. Yarış
|13:50
|S Sport
|WSSP300
|1. Yarış
|14:35
|Eurosport
|WSBK
|1. Yarış
|16:00
|Eurosport
|Porsche Almanya
|1. Yarış
|16:10
|Porsche Facebook
|WSSP
|1. Yarış
|17:15
|Eurosport
|MotoGP
|3. Antrenman
|17:55
|-
|MotoGP
|4. Antrenman
|21:30
|-
|WRC
|Gün Özeti
|22:00
|Red Bull TV
|MotoGP
|Sıralama turları
|22:10
|S Sport
3 Ekim Pazar
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|WSBK
|Superpole Yarış
|13:00
|Eurosport
|DTM
|2. Yarış
|13:50
|S Sport
|WSSP
|2. Yarış
|14:30
|Eurosport
|WSBK
|2. Yarış
|16:00
|Eurosport
|Porsche Almanya
|2. Yarış
|16:10
|Porsche Facebook
|WSSP300
|2. Yarış
|17:15
|Eurosport
|Moto3
|Yarış
|19:00
|S Sport
|Moto2
|Yarış
|20:20
|S Sport
|NASCAR
|Yarış
|21:00
|AutoMoto
|MotoGP
|Yarış
|22:00
|S Sport
|WRC
|Gün Özeti
|22:00
|Red Bull TV
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1-3 Ekim Yarış Programı
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