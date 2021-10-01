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1-3 Ekim Yarış Programı

Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir. 

1-3 Ekim Yarış Programı

1 Ekim Cuma

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 MotoGP  1. Antrenman  17:55  -
 WRC  Gün Özeti  22:00  Red Bull TV
 MotoGP  2. Antrenman  22:10  -

2 Ekim Cumartesi

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 WSBK  Superpole  13:10  Eurosport
 DTM  1. Yarış  13:50  S Sport
 WSSP300  1. Yarış  14:35  Eurosport
 WSBK  1. Yarış  16:00  Eurosport
 Porsche Almanya  1. Yarış  16:10  Porsche Facebook
 WSSP  1. Yarış  17:15  Eurosport
 MotoGP  3. Antrenman  17:55  -
 MotoGP  4. Antrenman  21:30  -
 WRC  Gün Özeti  22:00  Red Bull TV
 MotoGP  Sıralama turları  22:10  S Sport

3 Ekim Pazar

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 WSBK  Superpole Yarış  13:00  Eurosport
 DTM  2. Yarış  13:50  S Sport
 WSSP  2. Yarış  14:30  Eurosport
 WSBK  2. Yarış  16:00  Eurosport
 Porsche Almanya  2. Yarış  16:10  Porsche Facebook
 WSSP300  2. Yarış  17:15  Eurosport
 Moto3  Yarış  19:00  S Sport
 Moto2  Yarış  20:20  S Sport
 NASCAR  Yarış  21:00  AutoMoto
 MotoGP  Yarış  22:00  S Sport
 WRC  Gün Özeti  22:00  Red Bull TV

 

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