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23-25 Nisan Yarış Programı

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Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir. 

23-25 Nisan Yarış Programı

23 Nisan Cuma

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 WRC  Gün özeti  23:00  Red Bull TV

24 Nisan Cumartesi

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 Formula E  1. Antrenman  08:20  - 
 Formula E  2. Antrenman  10:15  -
 Formula E  Sıralama turları 1  12:00  Eurosport
 Formula E  1. Yarış  16:04  Eurosport
 WRC  Gün özeti  23:00  Red Bull TV

25 Nisan Pazar

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 Formula E  3. Antrenman  09:00  -
 Formula E  Sıralama turları 2  11:00  Eurosport
 Formula E  2. Yarış  15:04  Eurosport
 IndyCar  Yarış  19:00  -
 NASCAR  Yarış  21:00  -
 WRC  Gün özeti  23:00  Red Bull TV

 

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Seri GENEL
Editör Kutal Mete Tekin

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