23-25 Nisan Yarış Programı
Ekleyen: Kutal Mete Tekin
Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir.
23 Nisan Cuma
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|WRC
|Gün özeti
|23:00
|Red Bull TV
24 Nisan Cumartesi
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|Formula E
|1. Antrenman
|08:20
|-
|Formula E
|2. Antrenman
|10:15
|-
|Formula E
|Sıralama turları 1
|12:00
|Eurosport
|Formula E
|1. Yarış
|16:04
|Eurosport
|WRC
|Gün özeti
|23:00
|Red Bull TV
25 Nisan Pazar
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|Formula E
|3. Antrenman
|09:00
|-
|Formula E
|Sıralama turları 2
|11:00
|Eurosport
|Formula E
|2. Yarış
|15:04
|Eurosport
|IndyCar
|Yarış
|19:00
|-
|NASCAR
|Yarış
|21:00
|-
|WRC
|Gün özeti
|23:00
|Red Bull TV
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|GENEL
|Editör
|Kutal Mete Tekin
23-25 Nisan Yarış Programı
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