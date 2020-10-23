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GENEL / Ön Bakış

23-25 Ekim Yarış Programı

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23-25 Ekim Yarış Programı
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Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir. 

23 Ekim Cuma

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 MotoGP  1. Antrenman  11:55  -
 Formula 1  1. Antrenman  13:00  F1TV
 MotoGP  2. Antrenman  15:20  -
 Formula 1  2. Antrenman  17:00  F1TV

24 Ekim Cumartesi

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 MotoGP  3. Antrenman  11:55  -
 Formula 1  3. Antrenman  13:00  F1TV & S Sport
 MotoGP  4. Antrenman  15:10  -
 MotoGP  Sıralama turları  15:50  S Sport
 Formula 1  Sıralama turları  16:00  F1TV & S Sport

25 Ekim Pazar

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 Moto3  Yarış  13:20  S Sport
 BTCC  1. Yarış  13:37  ITV
 MotoGP  Yarış  15:00  S Sport
 BTCC  2. Yarış  16:07  ITV
 Formula 1  Yarış  16:10  F1TV & S Sport
 Moto2  Yarış  16:30  -
 BTCC  3. Yarış  18:54  ITV
 IndyCar  Yarış  21:30  NBC
 NASCAR  Yarış  22:30  Auto Moto

 

Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir. 

16-18 Ekim Yarış Programı

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Bu Haber Hakkında

Seri GENEL
Editör Kutal Mete Tekin

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