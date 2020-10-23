23-25 Ekim Yarış Programı

Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir.
23 Ekim Cuma
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|MotoGP
|1. Antrenman
|11:55
|-
|Formula 1
|1. Antrenman
|13:00
|F1TV
|MotoGP
|2. Antrenman
|15:20
|-
|Formula 1
|2. Antrenman
|17:00
|F1TV
24 Ekim Cumartesi
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|MotoGP
|3. Antrenman
|11:55
|-
|Formula 1
|3. Antrenman
|13:00
|F1TV & S Sport
|MotoGP
|4. Antrenman
|15:10
|-
|MotoGP
|Sıralama turları
|15:50
|S Sport
|Formula 1
|Sıralama turları
|16:00
|F1TV & S Sport
25 Ekim Pazar
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|Moto3
|Yarış
|13:20
|S Sport
|BTCC
|1. Yarış
|13:37
|ITV
|MotoGP
|Yarış
|15:00
|S Sport
|BTCC
|2. Yarış
|16:07
|ITV
|Formula 1
|Yarış
|16:10
|F1TV & S Sport
|Moto2
|Yarış
|16:30
|-
|BTCC
|3. Yarış
|18:54
|ITV
|IndyCar
|Yarış
|21:30
|NBC
|NASCAR
|Yarış
|22:30
|Auto Moto
Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|GENEL
|Editör
|Kutal Mete Tekin
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