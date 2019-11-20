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Uluslararası yarışlar:
22 Kasım Cuma
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|Formula E
|Sıralama turları 1
|10:55
|Eurosport
|Formula E
|1. Yarış
|14:45
|Eurosport
23 Kasım Cumartesi
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|Formula E
|Sıralama turları 2
|10:55
|Eurosport
|Formula E
|2. Yarış
|15:00
|Eurosport
Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir.
*S Sport'ta başka bir yayın programı olması durumunda seanslar Digiturk'de Bein Sports, D-Smart'ta Spor Smart, Turkcell TV+'da Life+, Tivibu'da Tivibu Spor kanallarında yayınlanabilir.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|GENEL
|Editör
|Kutal Mete Tekin
22-24 Kasım Yarış Programı
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GENEL Sıradaki seans
1 Kas - 3 Kas
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