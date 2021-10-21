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22-24 Ekim Yarış Programı

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Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir. 

22-24 Ekim Yarış Programı

22 Ekim Cuma

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 MotoGP  1. Antrenman  10:55  -
 MotoGP  2. Antrenman  15:10  -
 Formula 1  1. Antrenman  19:30  F1TV & S Sport
 Formula 1  2. Antrenman  23:00  F1TV & S Sport

23 Ekim Cumartesi

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 MotoGP  3. Antrenman  10:55  -
 MotoGP  4. Antrenman  14:30  -
 MotoGP  Sıralama turları  15:10  S Sport
 Porsche Almanya  1. Yarış  15:55  Facebook
 Formula 1  3. Antrenman  21:00  F1TV & S Sport
 Formula 1  Sıralama turları  00:00  F1TV & S Sport

24 Ekim Pazar

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 Moto3  Yarış  12:00  S Sport
 Moto2  Yarış  13:20  S Sport
 BTCC  1. Yarış  13:30  ITV
 MotoGP  Yarış  15:00  S Sport
 Porsche Almanya  2. Yarış  15:00  Facebook
 ELMS  Yarış  15:00 - 19:00  ELMS Youtube
 BTCC  2. Yarış  16:30  ITV
 BTCC  3. Yarış  19:15  ITV
 Formula 1  Yarış  22:00  F1TV & S Sport
 NASCAR  Yarış  22:00  Auto Moto

 

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