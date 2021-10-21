22-24 Ekim Yarış Programı
Ekleyen: Kutal Mete Tekin
Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir.
22 Ekim Cuma
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|MotoGP
|1. Antrenman
|10:55
|-
|MotoGP
|2. Antrenman
|15:10
|-
|Formula 1
|1. Antrenman
|19:30
|F1TV & S Sport
|Formula 1
|2. Antrenman
|23:00
|F1TV & S Sport
23 Ekim Cumartesi
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|MotoGP
|3. Antrenman
|10:55
|-
|MotoGP
|4. Antrenman
|14:30
|-
|MotoGP
|Sıralama turları
|15:10
|S Sport
|Porsche Almanya
|1. Yarış
|15:55
|Formula 1
|3. Antrenman
|21:00
|F1TV & S Sport
|Formula 1
|Sıralama turları
|00:00
|F1TV & S Sport
24 Ekim Pazar
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|Moto3
|Yarış
|12:00
|S Sport
|Moto2
|Yarış
|13:20
|S Sport
|BTCC
|1. Yarış
|13:30
|ITV
|MotoGP
|Yarış
|15:00
|S Sport
|Porsche Almanya
|2. Yarış
|15:00
|ELMS
|Yarış
|15:00 - 19:00
|ELMS Youtube
|BTCC
|2. Yarış
|16:30
|ITV
|BTCC
|3. Yarış
|19:15
|ITV
|Formula 1
|Yarış
|22:00
|F1TV & S Sport
|NASCAR
|Yarış
|22:00
|Auto Moto
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22-24 Ekim Yarış Programı
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