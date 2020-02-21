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GENEL / Ön Bakış

21-23 Şubat Yarış Programı

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21-23 Şubat Yarış Programı
Ekleyen:
21 Şub 2020 18:20

Etkinlik isimlerine tıklayarak ilgili haber, fotoğraf ve videolara ulaşabilirsiniz.

Uluslararası yarışlar:

22 Şubat Cumartesi

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 WEC  Sıralama Turları   03:45  Eurosport

23 Şubat Pazar

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 WEC  Yarış  21:00 - 03:00  Eurosport
 NASCAR  Yarış  05:00  AutoMoto

 

Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir. 

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Seri GENEL
Editör Kutal Mete Tekin

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