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2026 Türkiye Pist Şampiyonası'nda yağmurlu sezon finali

AVIS 2026 Türkiye Pist Şampiyonası'nın altıncı ve son ayak yarışları, TOSFED İstanbul Park'ta yağmur eşliğinde düzenlendi.

Neşe Akkoyun

Düzenlendi: 9 Kas 2026 12:45

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Türkiye Pist Şampiyonası

Fotoğraf: TOSFED

AVIS 2026 Türkiye Pist Şampiyonası'nın altıncı ve son ayak yarışları, AVIS, Spor Toto, Tuzla Belediyesi ve Salados'un katkılarıyla TOSFED İstanbul Park'ta düzenlendi. Super ve Maxi gruplarında toplam 24 sporcunun piste çıktığı hafta sonunda, her iki yarış da yağmur altında yapıldı.

Super grupta Team ADD adına mücadele eden Bora Aral, ilk yarışı ikinci sırada tamamlarken ikinci yarışta damalı bayrağı ilk sırada gördü. Ülkü Motorsport pilotu Emre Can Ünal ilk yarışı kazanırken, Kaan Marangoz ikinci yarışta ikinci sırayı aldı. İlk yarışta Hyundai i20 N ile mücadele eden İbrahim Özbıyık üçüncü olurken, ikinci yarışta aynı sırayı Murat Gürakan elde etti.

Maxi grupta ise 2026 RMC Türkiye Senior Birincisi 17 yaşındaki Arda Şansal, ilk otomobil deneyimi olan hafta sonunda iki yarışı da kazanarak dikkat çekici bir başlangıç yaptı. SESA European GT Team adına BMW M4 GT4 G82 ile yarışan Şansal, her iki mücadeleyi de zirvede tamamladı.

Maxi gruptaki ilk yarışta Texaco Team AMS pilotu Zekai Özen ikinci, Umut Göktaş üçüncü oldu. İkinci yarışta ise Şansal'ın ardından takım arkadaşı Seda Kaçan ikinci sırayı alırken, podyumun üçüncü basamağına Melih Söylemez çıktı.

Her iki yarışta da takımlar birinciliğini SESA European GT Team elde etti. Kadınlar klasmanında ise iki yarışın galibiyeti de Seda Kaçan'ın oldu.

AVIS 2026 Türkiye Pist Şampiyonası sonuçları

SUPER GRUP 1. YARIŞ

1. Emre Can ÜNAL – Ülkü Motorsport – Hyundai i20 N

2. Bora ARAL – Team ADD – MINI John Cooper Works GP

3. İbrahim ÖZBIYIK – Hyundai i20 N

SUPER GRUP 2. YARIŞ

1. Bora ARAL – Team ADD – MINI John Cooper Works GP

2. Kaan MARANGOZ – Hyundai i20 N

3. Murat GÜRAKAN – Hyundai i20 N

MAXI GRUP 1. YARIŞ

1. Arda ŞANSAL – SESA European GT Team – BMW M4 GT4 G82

2. Zekai ÖZEN – Texaco Team AMS -AUDI RS3 TCR

3. Umut GÖKTAŞ – AUDI RS3 LMS GEN2 TCR

MAXI GRUP 2. YARIŞ

1. Arda ŞANSAL – SESA European GT Team – BMW M4 GT4 G82

2. Seda KAÇAN – Texaco Team AMS – AUDI RS3 TCR

3. Melih SÖYLEMEZ – Texaco Team AMS – AUDI RS3 TCR

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- Motorsport.com Ekibi

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