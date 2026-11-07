GENEL

2026 Extreme Kupası’nın final heyecanı Pendik’te!

Offroad serisinin en zorlu kategorisi olan Extreme, bu hafta sonu İstanbul Pendik’te sezon finaline hazırlanıyor.

Neşe Akkoyun

Düzenlendi: 7 Kas 2026 10:04

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2026 Extreme Kupası’nın son yarışı, 07-08 Kasım tarihinde Pendik Belediyesi ve Spor Toto katkılarıyla Osmanlı Offroad Spor Kulübü (4×4 OSM) tarafından düzenlenecek.

Sporseverler, Pendik Çamlık mahallesinde özel olarak hazırlanan parkurda, birbirinden güçlü 17 arazi aracının heyecan dolu mücadelesine tanıklık edecekler.

07 Kasım Cumartesi saat 13.00’te başlayacak yarışta ekipler, zorlu engelleri en kısa sürede geçebilmek mücadele edecekler. 08 Kasım Pazar aynı konumda saat 12.30’da başlayacak olan ikinci etabının ardından, organizasyon saat 17.00’de yapılacak ödül töreniyle son bulacak.

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- Motorsport.com Ekibi

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