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2026 Extreme Kupası'nın final mücadelesi tamamlandı
2026 Extreme Kupası'nın son yarışında ekipler, özel hazırlanan parkurda zorlu engelleri aşmak için mücadele etti.
Düzenlendi: 9 Kas 2026 15:10
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2026 Extreme Kupası'nın final yarışı, Osmanlı Offroad Spor Kulübü (4×4 OSM) tarafından Pendik Belediyesi ve Spor Toto'nun katkılarıyla İstanbul'da düzenlendi.
İki gün boyunca Pendik Çamlık Mahallesi'nde özel olarak hazırlanan parkurda yapılan yarışta, 17 arazi aracı mücadele etti. Yarış boyunca spor severler, ekiplerin zorlu parkurdaki mücadelesini yakından takip etti.
Yağışlı hava nedeniyle ağırlaşan parkur, yarışmacılara zor anlar yaşattı. Ekipler, zorlu engelleri kendi imkânlarıyla ve mümkün olan en kısa sürede aşabilmek için mücadele etti.
4×4 OSM Extreme sonuçları
TR1 Klasmanı
- Ahmet Kurt-İbrahim Ateş
- Şencan Özkurt-Muharrem Ekebil
- Adem Tutar-Kadir Başarır
TR2 Klasmanı
- Oğuz Kaan Öztürk-Gökhan Yalçın
- Emirhan Kutlu-Yunus Çalıiçi
- Emre Avcı-Yusuf Eray Avcı
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