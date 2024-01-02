2024'ün önemli tarihleri: Sezonun kaçırılmayacak yarışları

Yeni yılın başlamasıyla beraber, motor sporlarında da yeni sezonların fitili ateşlenmiş oldu. Çoğu seri Mart ayı itibariyle başlayacak fakat öncesinde ya da sonrasında başlayan seriler de var.

Biz de çeşitli nedenlerle kaçırmak istemeyeceğiniz en önemli yarışları ve bunların tarihlerini derledik.

Yeni yılın ilk yarışı bu hafta Suudi Arabistan'da başlayacak; efsanevi Dakar Rallisi 5 Ocak'ta gerçekleştirilecek ve 19 Ocak'ta sona erecek.

Ardından Formula E ve WRC'nin yeni sezonları başlayacak.

2024 yılının en önemli motor sporları tarihleri:

Tarih Kategori Etkinlik 5-19 Ocak Rally raid Dakar Rallisi 13 Ocak Formula E Mexico City (sezonun ilk yarışı) 25-28 Ocak WRC Monte-Carlo Rallisi (sezonun ilk yarışı) 1-8 Şubat MotoGP Sezon öncesi testler (Malezya) 19-20 Şubat MotoGP Sezon öncesi testler (Katar) 21-23 Şubat Formula 1 Sezon öncesi testler (Bahreyn) 23-25 ​​Şubat Dünya Superbike Phillip Island (WSBK sezonunun ilk yarışı) 2 Mart Formula 1 Bahreyn GP (F1 sezonunun ilk yarışı) 2 Mart WEC Katar (sezonun ilk yarışı) 10 Mart MotoGP Katar GP (MotoGP sezonunun ilk yarışı) 26 Mayıs IndyCar Indianapolis 500 15 ve 16 Haziran WEC Le Mans 24 Saat 21 Temmuz Formula E Londra (sezon finali) 13 Ekim Dünya Superbike Jerez (sezon finali) 2 Kasım WEC Bahreyn (sezon finali) 17 Kasım MotoGP Valencia GP (sezon finali) 24 Kasım WRC Japonya Rallisi (sezon finali) 8 Aralık Formula 1 Abu Dabi GP (sezon finali)

Ayrıca en önemli serilerin 2024 yarış takvimine de aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Sezon 2 Mart'ta Bahreyn'de başlayacak ve 8 Aralık'ta Abu Dabi'de sona erecek.

Sezon 10 Mart'ta Katar'da başlayacak ve 17 Kasım'da Valensiya'da sona erecek.

Sezon 2 Mart'ta Katar'da başlayacak ve 2 Kasım'da Bahreyn'de sona erecek.

Sezon 25 Ocak'ta Monte Carlo'da başlayacak ve 24 Kasım'da Japonya'da sona erecek.

Sezon 13 Ocak'ta Mexico City'de başlayacak ve 21 Temmuz'da Londra'da sona erecek.

Sezon 25 Şubat'ta Avustralya'da başlayacak ve 13 Ekim'de Jerez'de sona erecek.