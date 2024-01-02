2024'ün önemli tarihleri: Sezonun kaçırılmayacak yarışları
Motor sporlarında yeni sezon yakında başlıyor! Peki yılın en önemli günleri hangileri? Gelin o günlere bakalım ve onları kaydedelim.
Yeni yılın başlamasıyla beraber, motor sporlarında da yeni sezonların fitili ateşlenmiş oldu. Çoğu seri Mart ayı itibariyle başlayacak fakat öncesinde ya da sonrasında başlayan seriler de var.
Biz de çeşitli nedenlerle kaçırmak istemeyeceğiniz en önemli yarışları ve bunların tarihlerini derledik.
Yeni yılın ilk yarışı bu hafta Suudi Arabistan'da başlayacak; efsanevi Dakar Rallisi 5 Ocak'ta gerçekleştirilecek ve 19 Ocak'ta sona erecek.
Ardından Formula E ve WRC'nin yeni sezonları başlayacak.
2024 yılının en önemli motor sporları tarihleri:
|
Tarih
|
Kategori
|
Etkinlik
|
5-19 Ocak
|
Rally raid
|
Dakar Rallisi
|
13 Ocak
|
Formula E
|
Mexico City (sezonun ilk yarışı)
|
25-28 Ocak
|
WRC
|
Monte-Carlo Rallisi (sezonun ilk yarışı)
|
1-8 Şubat
|
MotoGP
|
Sezon öncesi testler (Malezya)
|
19-20 Şubat
|
MotoGP
|
Sezon öncesi testler (Katar)
|
21-23 Şubat
|
Formula 1
|
Sezon öncesi testler (Bahreyn)
|
23-25 Şubat
|
Dünya Superbike
|
Phillip Island (WSBK sezonunun ilk yarışı)
|
2 Mart
|
Formula 1
|
Bahreyn GP (F1 sezonunun ilk yarışı)
|
2 Mart
|
WEC
|
Katar (sezonun ilk yarışı)
|
10 Mart
|
MotoGP
|
Katar GP (MotoGP sezonunun ilk yarışı)
|
26 Mayıs
|
IndyCar
|
Indianapolis 500
|
15 ve 16 Haziran
|
WEC
|
Le Mans 24 Saat
|
21 Temmuz
|
Formula E
|
Londra (sezon finali)
|
13 Ekim
|
Dünya Superbike
|
Jerez (sezon finali)
|
2 Kasım
|
WEC
|
Bahreyn (sezon finali)
|
17 Kasım
|
MotoGP
|
Valencia GP (sezon finali)
|24 Kasım
|WRC
|Japonya Rallisi (sezon finali)
|
8 Aralık
|
Formula 1
|
Abu Dabi GP (sezon finali)
Ayrıca en önemli serilerin 2024 yarış takvimine de aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.
2024 Formula 1 takvimi
Sezon 2 Mart'ta Bahreyn'de başlayacak ve 8 Aralık'ta Abu Dabi'de sona erecek.
2024 MotoGP takvimi
Sezon 10 Mart'ta Katar'da başlayacak ve 17 Kasım'da Valensiya'da sona erecek.
2024 WEC takvimi
Sezon 2 Mart'ta Katar'da başlayacak ve 2 Kasım'da Bahreyn'de sona erecek.
2024 WRC takvimi
Sezon 25 Ocak'ta Monte Carlo'da başlayacak ve 24 Kasım'da Japonya'da sona erecek.
2024 Formula E takvimi
Sezon 13 Ocak'ta Mexico City'de başlayacak ve 21 Temmuz'da Londra'da sona erecek.
2024 Dünya Superbike takvimi
Sezon 25 Şubat'ta Avustralya'da başlayacak ve 13 Ekim'de Jerez'de sona erecek.
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