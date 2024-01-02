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2024'ün önemli tarihleri: Sezonun kaçırılmayacak yarışları

Motor sporlarında yeni sezon yakında başlıyor! Peki yılın en önemli günleri hangileri? Gelin o günlere bakalım ve onları kaydedelim.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yardımcı Editör Basile Davoine
Yayın tarihi
The Italian Air Force aerobatics team, Frecce Tricolri, fly over the grid in their MB-339A trainers prior to the start

Yeni yılın başlamasıyla beraber, motor sporlarında da yeni sezonların fitili ateşlenmiş oldu. Çoğu seri Mart ayı itibariyle başlayacak fakat öncesinde ya da sonrasında başlayan seriler de var.

Biz de çeşitli nedenlerle kaçırmak istemeyeceğiniz en önemli yarışları ve bunların tarihlerini derledik.

Yeni yılın ilk yarışı bu hafta Suudi Arabistan'da başlayacak; efsanevi Dakar Rallisi 5 Ocak'ta gerçekleştirilecek ve 19 Ocak'ta sona erecek.

Ardından Formula E ve WRC'nin yeni sezonları başlayacak.

2024 yılının en önemli motor sporları tarihleri:

Tarih

Kategori

Etkinlik

5-19 Ocak

Rally raid

Dakar Rallisi

13 Ocak

Formula E

Mexico City (sezonun ilk yarışı)

25-28 Ocak

WRC

Monte-Carlo Rallisi (sezonun ilk yarışı)

1-8 Şubat

MotoGP

Sezon öncesi testler (Malezya)

19-20 Şubat

MotoGP

Sezon öncesi testler (Katar)

21-23 Şubat

Formula 1

Sezon öncesi testler (Bahreyn)

23-25 ​​Şubat

Dünya Superbike

Phillip Island (WSBK sezonunun ilk yarışı)

2 Mart

Formula 1

Bahreyn GP (F1 sezonunun ilk yarışı)

2 Mart

WEC

Katar (sezonun ilk yarışı)

10 Mart

MotoGP

Katar GP (MotoGP sezonunun ilk yarışı)

26 Mayıs

IndyCar

Indianapolis 500

15 ve 16 Haziran

WEC

Le Mans 24 Saat

21 Temmuz

Formula E

Londra (sezon finali)

13 Ekim

Dünya Superbike

Jerez (sezon finali)

2 Kasım

WEC

Bahreyn (sezon finali)

17 Kasım

MotoGP

Valencia GP (sezon finali)
24 Kasım WRC Japonya Rallisi (sezon finali)

8 Aralık

Formula 1

Abu Dabi GP (sezon finali)

Ayrıca en önemli serilerin 2024 yarış takvimine de aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

2024 Formula 1 takvimi

Sezon 2 Mart'ta Bahreyn'de başlayacak ve 8 Aralık'ta Abu Dabi'de sona erecek.

2024 MotoGP takvimi

Sezon 10 Mart'ta Katar'da başlayacak ve 17 Kasım'da Valensiya'da sona erecek.

2024 WEC takvimi

Sezon 2 Mart'ta Katar'da başlayacak ve 2 Kasım'da Bahreyn'de sona erecek.

2024 WRC takvimi

Sezon 25 Ocak'ta Monte Carlo'da başlayacak ve 24 Kasım'da Japonya'da sona erecek.

2024 Formula E takvimi

Sezon 13 Ocak'ta Mexico City'de başlayacak ve 21 Temmuz'da Londra'da sona erecek.

2024 Dünya Superbike takvimi

Sezon 25 Şubat'ta Avustralya'da başlayacak ve 13 Ekim'de Jerez'de sona erecek.

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