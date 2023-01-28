2023 Şampiyonlar Yarışı: Uluslar Kupası'nda zafer yine Norveç'in!

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Bu yılki Şampiyonlar Yarışı, tıpkı geçen yıl olduğu gibi İsveç'te, buzlu şartlarda gerçekleştirildi ve etkinliğe çok sayıda yıldız isim katıldı. Cumartesi günü Uluslar Kupası heyecanı vardı.

Etkinlik, çeyrek final öncesi iki karşılaşmayla başladı. İlk karşılaşmada sanal dünyanın önde gelen isimleri Lukas Blakeley ile Jarno Opmeer'in yarıştığı eROC ile Mika Hakkinen ile Valtteri Bottas'ın temsil ettiği Finlandiya ile karşı karşıya geldi.

Blakeley'in yıldızlaştığı mücadeleyi Team eROC kazandı ve sürpriz şekilde çeyrek finale kaldı.

İkinci karşılaşmada ise Mick Schumacher ve Sebastian Vettel'in temsil ettiği Almanya, Jamie Chadwick ve David Coulthard'ın temsil ettiği İngiltere'yi mağlup etti. Böylelikle Almanya ve eROC çeyrek finalde rakip oldu.

Çeyrek finaldeki ilk karşılaşmada Petter Solberg ve Oliver Solberg'in temsil ettiği Norveç takımıyla, Sebastien Loeb ve Adrien Tambay'ın temsil ettiği Fransa karşı karşıya geldi.

Loeb iyi bir sürüş çıkarsa da, Tambay buz üstünde epey zorlandı ve sonuç olarak Norveç, yarı finale kalan taraf oldu.

Johan Kristoffersson ve Mattias Ekstrom'ün temsil ettiği İsveç ise Tom Kristensen ve Felix Rosenqvist'in temsil Team Nordic'i mağlup ederek yarı finale kaldı.

F2 şampiyonu Felipe Drugovich ve ralli yıldızı Thierry Neuville'in temsil ettiği Team All Stars, çeyrek finalde Travis Pastrana ve Tanner Foust ikilisini mağlup etmeyi başardı. Ancak bunda Foust'un yaşadığı sorunun da payı vardı.

Sebastian Vettel, Team Germany Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Diğer çeyrek final karşılaşmasında ise Almanya, eROC'u rahat şekilde mağlup etti.

Böylelikle yarı finalde Norveç ve İsveç eşleşirken, All Stars da Almanya ile eşleşmiş oldu.

İsveç ve Norveç arasındaki mücadele tam bir final havasında geçti. Özellikle Oliver Solberg'in yıldızlaştığı mücadeleyi Norveç kazandı ve yarı finale kaldı.

Almanya ve All Stars arasındaki mücadele çok keyifliydi. İlk karşılaşmaların ardından durum 1-1'di.

Vettel, ikinci karşılaşmada Drugovich'i geçmeyi başardı fakat hatalı start nedeniyle galibiyet F2 şampiyonuna geçti. Neuville de son karşılaşmada Mick'i yenince, finale kalan taraf All Stars oldu.

Final mücadelesi böylelikle Norveç ve All Stars arasında gerçekleşmiş oldu.

Finaldeki ilk mücadele Petter Solberg ve Neuville arasındaydı. Belçikalı Neuville, kusursuz bir sürüşle bu mücadeleyi kazanan taraf olmayı başardı.

İkinci karşılaşmada ise bu kez Oliver Solberg, rahat şekilde Drugovich'i geride bıraktı. Böylelikle durum 1-1'e geldi.

Üçüncü karşılaşma, Petter ve Drugovich arasındaydı. Petter, İsveçli F2 şampiyonunun yaptığı hataların ardından zafere ulaştı ve Norveç'i 2-1 öne geçirdi.

Gözler artık dördüncü karşılaşmadaydı ve etkinlik boyunca harika performans sergileyen Oliver ile Neuville, kıyasıya bir rekabete girdiler.

Oliver bu mücadeleyi kazanan taraf olurken, Norveç durumu 3-1'e getirdi ve böylelikle 2023 Uluslar Kupası şampiyonu Norveç oldu.

Norveç bu sonuçla arka arkaya ikinci kez Uluslar Kupası'nı kazanmış oldu.

Mick Schumacher, Team Germany, Thierry Neuville, Team All Stars' Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images