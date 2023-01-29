2023 Şampiyonlar Şampiyonu Schumacher'i mağlup eden Ekström oldu!

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2023 Şampiyonlar Yarışı bugün kaldığı yerden devam etti. Dün, Uluslar Kupası'nda zafer Norveç'i temsil eden Oliver ve Petter Solberg ikilisinin olmuştu.

Bugün ise bireysel kısımda mücadeleler vardı ve gün, son 16 öncesinde iki karşılaşma ile başladı. İlk karşılaşma Adrien Tambay ve David Coulthard, ikinci karşılaşma ise Mick Schumacher ile Felix Rosenqvist arasındaydı.

İlk karşılaşmada Coulthard, durumu 1-0'a getirmeyi başardı ancak ikinci denemede hata yapınca rakibine karşı çok önemli saniyeler kaybetti ve böylelikle son 16'ya kalan taraf Tambay oldu.

Mick Schumacher ise Rosenqvist'i hem ilk denemesinde, hem de ikinci denemesinde yenerek 2-0'lık sonuçla son 16'ya kalmış oldu.

Son 16 ilk karşılaşmasında Mika Hakkinen ve Felipe Drugovich karşı karşıya geldi. Uluslar Kupası'nda pek varlık gösteremeyen Drugovich, Hakkinen'i rahat şekilde mağlup etmeyi başardı ve çeyrek finale kaldı.

İkinci karşılaşmada Schumacher, Tambay'ı 2-0 yenerken, Sebastian Vettel de Jamie Chadwick'i geride bıraktı.

Valtteri Bottas, Team Finland Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Tom Kristensen de Valtteri Bottas'ı 2-0 mağlup etti. Aslında ilk karşılaşmayı Bottas kazanmıştı ancak hatalı startın ardından galibiyet Kristensen'e geçti.

Pist tarafında yarışan pilotların mücadelelerinin bitmesinin ardından gözler ralli tarafındaki yıldızlara çevrildi.

Ralli efsanesi Sebastien Loeb, ralli yıldızı Thierry Neuville ile karşı karşıya geldi ve Belçikalı sürücünün hatasından faydalanıp durumu 1-0'a getirdi. Ancak ikinci karşılaşmayı Neuville kazandı ve 0.040 saniye farkla çeyrek finale kalan taraf oldu.

İkinci karşılaşmada Oliver Solberg ve Petter Solberg karşılaşırken, Tanner Foust ile de Johan Kristoffersson karşılaştı.

Oliver, büyük heyecana sahne olan mücadelede babası Petter'i 2-0 yenerken, Kristoffersson da Foust'u aynı skorla geçti. Son olarak Mattias Ekström de Travis Pastrana'yı 2-0 yendi. Böylelikle çeyrek final karşılaşmaları belli oldu.

Çeyrek final ilk karşılaşmasında Mick Schumacher, Felipe Rosenqvist arasındaki mücadele baya olaylıydı. İlk karşılaşmada Mick, rakibini geride bıraktı fakat ikinci karşılaşmada hem Rosenqvist hem de Mick büyük hatalar yaptı. Bu karşılaşmayı kazanan Rosenqvist olsa da, Mick önceki turda daha büyük bir farkla kazandığı için yarı finale kalan taraf oldu.

İkinci mücadelede Kristensen ve Vettel karşı karşıya geldi. Mücadele beklenenden daha yakın geçti fakat zafere ulaşan taraf Alman pilot oldu. Böylelikle Mick'ten sonra Vettel de yarı finale kalmış oldu.

Sebastian Vettel, Team Germany Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Diğer tarafta Neuville, çeyrek finalde Oliver ile karşı karşıya geldi ancak Oliver yaptığı hatanın ardından reklam pankartını aracının tekerine doladı. Bunun üzerine durmak zorunda kaldı. İkinci karşılaşmada Oliver kazansa da, zaman farkıyla yarı finale çıkan taraf Neuville oldu.

Ekström ise ise keyifli mücadelede Kristoffersson'u geride bıraktı.

Bu sonuçların ardından yarı finalde Vettel ve Schumacher eşleşirken, Neuville de Ekström ile eşleşmiş oldu.

Schumacher ve Vettel arasındaki mücadeleye, Vettel'in yaptığı hata damgayı vurdu. Dört kez F1 dünya şampiyonu, aracın kontrolünü kaybederek Schumacher'in olduğu bölüme uçtu. Sonrasında yoluna geri dönse de, Schumacher'e 10 saniye kaybetti. İkinci karşılaşmada da yine zafere ulaşan taraf Mick oldu. Böylelikle genç sürücü, finale kalmayı başardı.

Diğer mücadelede Ekström, Neuville ile mücadele etti. İlk karşılaşma çok yakındı ve İsveçli sürücü rakibini 0.038 saniye ile geçti. İkinci karşılaşmada mutlu sona yine Ekström ulaştı.

Böylelikle finalin adı Ekström - Schumacher oldu.

İkili arasındaki ilk mücadele çok yakındı ve Ekström, damalı bayrağı sadece 0.348 saniye farkla ilk sırada geçmeyi başardı.

İkinci mücadelede ise Ekström 1.3 saniye farkla zafere ulaştı ve böylelikle 2023 Şampiyonlar Şampiyonu Ekström oldu.

Schumacher ise, hem Uluslar Kupası'nda hem de bireysel klasmanda elinden geleni yaptı ve performansıyla göz doldurmuş oldu.

Mick Schumacher, Team Germany, Corinna Schumacher Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images