2023 Palm Beach Cavallino Classic için sayılı günler kaldı!

2023 yılının 26-29 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek olan 32. Palm Beach Cavallino Classic için artık sayılı günler kaldı. Cavallino Classic hakkında herhangi bir bilginiz yoksa, kendisinin dünyanın sadece Ferrari'ye özel en büyük salonları ve kış sezonunun en büyük otomobil etkinliklerinden biri olduğunu belirtebiliriz.

Bahsi geçen bu otomobiller arasında ana sınıf ise dünyanın en ikonik yarışına ev sahipliği yapacak. Daha önce de bu tarihi pistte yarışmış, özenle seçilmiş 24 Ferrari ile 24 Hours Le Mans yarışının ta kendisinden bahsediyoruz.

Bu etkinlik aynı zamanda motor yarışlarının efsaneleşmiş iki ana aktörü olan Ferrari ve Le Mans'ın bir araya gelişini simgeleyecek. Belirtmek isteriz ki 1923 yılından bu yana düzenlenen Le Mans 24 Hours, otomotiv minvalinde oldukça büyük bir miras taşıyor.

Automobile Club de l-Quest başkanı Pierre Fillon, etkinlik ile ilgili çeşitli açıklamalarda bulundu. Fillon, "Ferrari'nin dünyanın en ikonik otomobil üreticilerinden biri olduğunu biliyoruz ki 24 Hours'un 100. yıl dönümü için Le Mans'a dönüşü adeta bir kutlamaya dönüştü" dedi.

Fillon, "Palm Beach Cavallino Classic, yaygın olarak birinci sınıf bir Ferrari etkinliği olarak biliniyor ki biz de bu yarışmaların bir parçası olmaktan onur duyuyoruz. Luigi Orlandini'ye ve Cavallino Classic organizasyonuna, Le Mans'ın 24 Hours'un 100. Yıldönümüne gösterdiği ilgi için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Cavallino ve Canossa Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Luigi ise, "Ferrari, onlarca yıldır Le Mans'ın önemli bir kahramanı oldu. Biz de bu inanılmaz kilometre taşını dünyanın en ünlü yarışının tarihini yazan harika bir Ferrari serisiyle kutlama ihtiyacı duyduk" dedi.

Luigi Orlandini'nin de konu hakkında açıklamaları vardı. Orlandini, "2022'de Ferrari'nin 75. yıl dönümünü markanın tarihinin her yılını temsil eden özel bir otomobil serisiyle kutladık, şimdi motor yarışlarının başka bir ikonuna saygı göstermek istiyoruz: Le Mans 24 Hours." dedi.

Haberimizin sonlarına doğru gelirken, Cavallino Classic'in aynı zamanda birkaç aracın yıl dönümünü de kutlayacağını belirtelim. Öyle ki 250 MM, 340MM, 625 TF ve 735 Sport'un 70. yılı bu etkinlikte anılacak. 330 America, 330 LMB ve 250 P'nin 60 yılı da özel yıldönümü için hazır ve nazır durumda.