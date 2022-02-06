2022 Şampiyonlar Şampiyonu Vettel'i mağlup eden Loeb oldu!

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2022 Şampiyonlar Yarışı bugün kaldığı yerden devam etti. Dün, Uluslar Kupası'nda zafer Norveç'i temsil eden Oliver ve Petter Solberg ikilisinin olmuştu.

Bugün ise bireysel kısımda mücadeleler vardı. Dün gece ve bu sabah yağan kar nedeniyle parkurda eskisine oranla daha fazla kar vardı ve pistin tamamı kullanıldı.

Günün ilk karşılaşması Colton Herta ve Helio Castroneves arasında gerçekleşti. Herta, bu mücadelenin galibi olup son 16'ya kalmayı başardı.

Eleme bölümünde karşı karşıya gelen diğer isimler Jamie Chadwick ve Mick Schumacher'di. Uluslar Kupası'ndaki dört mücadelesini de kazanan Mick, Chadwick'le olan mücadelesinde İngiliz sürücüye geçildi ve etkinliğe veda etmiş oldu.

Böylelikle iki kez W Series şampiyonu, son 16'da Herta ile eşleşti.

Herta, son 16'nın ilk karşılaşmasında, hata yapan ve kar birikintisine çarpan Chadwick'i mağlup ederek çeyrek finale kaldı.

Sebastian Vettel de Valtteri Bottas'ın yerine son anda etkinliğe katılan W Series sürücüsü Emma Kimilainen'i eledi.

Sebastian Vettel, Mick Schumacher, RX2e Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Jimmie Johnson ve Mika Hakkinen arasındaki mücadelenin galibi Johnson olurken, Le Mans efsanesi Tom Kristensen yakın mücadelede David Coulthard'ı geride bıraktı.

Diğer tarafta Benito Guerra ve Oliver Solberg çekişmesinin galibi Solberg oldu. Sebastien Loeb de keyifli mücadelede Petter Solberg'i mağlup etti.

Johan Kristoffersson, Timmy Hansen'i mağlup etmesinin ardından çeyrek finale kalırken, Mattias Ekström de Didier Auriol'u geçti.

Çeyrek final eşleşmeleri böylelikle Herta-Vettel, Johnson-Kristensen, Oliver Solberg-Loeb ve Kristoffersson-Ekstrom şeklinde oldu.

Vettel ve Herta arasındaki mücadelenin ilkini Vettel, ikincisini Herta kazansa da toplam süreye bakıldığında Vettel daha öndeydi ve böylelikle yarı finale kaldı.

Kristensen, Johnson'ı elemesinin ardından yarı finalde Vettel'le eşleşti.

Loeb ve Oliver Solberg arasındaki ilk karşılaşmayı Loeb kazanırken, ikinci karşılaşmada ikili bitiş çizgisini aynı sürede geçti. Toplam süreyle beraber Loeb yarı finale kalmış oldu.

Sebastien Loeb, Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Kristoffersson ve Ekström arasındaki yakın mücadelenin galibi ise Ekström oldu.

Sonuç olarak yarı finalde Vettel, Kristensen ile eşleşirken, Loeb de Ekström ile eşleşti.

Yarı finalin ilk karşılaşmasında Kristensen'in aracında sorun çıktı ve Danimarkalı sürücü yarışa devam edemedi. Vettel ise sorunsuz şekilde etabı tamamlayıp 1-0 öne geçti.

İkinci karşılaşmada Vettel buzlu zeminde harika bir performans ortaya koydu ve rakibi Kristensen'i 2 saniye farkla mağlup edip finale kaldı.

Kar her geçen dakika şiddetini artırırken, Loeb ve Ekström arasındaki mücadele oldukça keyifliydi. Loeb, harika bir performans ortaya koymasının ardından Ekström'ü geride bıraktı ve durumu 1-0 yaptı.

Loeb ve Ekström arasındaki ikinci karşılaşmada İsveçli sürücü kusursuz bir sürüş çıkararak Loeb'ü mağlup etti. Durum 1-1'e geldiği ve yarı final mücadelesinde farklara değil, sonuca bakıldığı için iş üçüncü yarışa kalmış oldu.

Üçüncü karşılaşmalarda bu kez Loeb, kusursuz bir iş yaptı ve Ekström'ü 1.7 saniye farkla mağlup edip, finalde Vettel'in rakibi oldu.

Finaldeki ilk karşılaşmalarda Loeb, Vettel'i 2 saniye farkla geçmeyi başardı. Böylelikle durumu 1-0 yaptı.

İkinci mücadelelerde Loeb, ralli ve rallikros yapmasının da avantajıyla şartlara daha iyi adapte oldu ve Vettel'i 3.6 saniye farkla mağlup edip durumu 2-0 yaptı.

Üçe ulaşan isim 2022 Şampiyonlar Şampiyonu olacaktı ve gözler artık üçüncü mücadeleye çevrilmişti. Loeb galibiyete doğru gidiyordu ancak Fransız sürücü çok önemli bir hata yaptı ve spin attı. Bunun üzerine Vettel öne geçti ve ralli efsanesini geçip durumu 2-1'e getirdi.

Dördüncü yarışta heyecan iyice hava tavan yaptı ve yakın geçen mücadeleyi az farkla Loeb kazandı.

Durumu 3-1'e getiren Loeb, böylelikle dördüncü kez Şampiyonlar Şampiyonu oldu ve bu alanda dört galibiyeti bulunan Didier Auriol'u yakaladı.

Bu, Loeb'ün 2008'den sonraki ilk şampiyonluğu da oldu.

Vettel ise, Uluslar Kupası'nda pek formda gözükmese de buzlu şartlarda elinden geleni yapıp finale kaldı. Ancak ralli pilotlarına daha uygun şartlarda zaferi Loeb'e kaybetti.

Sebastian Vettel, RX Supercar Lites Fotoğraf: Race of Champions