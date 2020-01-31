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2020 Ulusal Yarış Takvimi Açıklandı

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2020 Ulusal Yarış Takvimi Açıklandı
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Kutal Mete Tekin
31 Oca 2020 23:02

2020 yılı içerisinde gerçekleştirilecek olan ulusal otomobil sporları organizasyonlarını kapsayan yarışma takvimi Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu resmi web sitesinde açıklandı ve 31 Ocak 2020 günü resmiyet kazanarak yürürlüğe girdi.

Açıklanan takvime göre 2020 sezonu 29 Şubat-01 Mart tarihinde Kars’ta düzenlenecek olan Türkiye Ralli Şampiyonası ilk yarışı Sarıkamış Rallisi ile açılacak. Drift ve klasik otomobil haricindeki diğer tüm branşlarda organizasyon sayısı artarken, 2020 sezonunda 8 ralli, 8 karting, 7 offroad, 7 tırmanma, 6 pist, 4 drift, 4 klasik otomobil ve 1 de rallikros şampiyonası finali olmak üzere 8 ayrı branşta 45 ulusal yarışın organize edilecek.

2020 sezonunda ayrıca iki önemli Uluslararası organizasyon da gerçekleştirilecek. FIA Avrupa Ralli Kupası’na dahil ESOK Rally, 25-26 Nisan tarihlerinde Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü (ESOK) tarafından Eskişehir’de düzenlenirken, 8 yıllık aranın ardından Dünya Ralli Şampiyonası’na geri dönen Türkiye Rallisi de 24-27 Eylül tarihleri arasında üçüncü kez Muğla Marmaris’te organize edilecek.

Şevki Gökerman Ralli Kupası ve TOSFED Baja Kupası tarihlerinin de yer aldığı mahalli yarışma takvimi ise Şubat ayı içerisinde açıklanacak.

 

2020 Türkiye Ralli Şampiyonası

29 – 01 Mart … Sarıkamış Rallisi (Kar) KARS
04 – 05 Nisan … Ege Rallisi (Asfalt) İZMİR
25 – 26 Nisan … ESOK Rally – ERT (Asfalt) ESKİŞEHİR
16 – 17 Mayıs … Hitit Rallisi (Asfalt) ANKARA
13 – 14 Haziran … Ford Otosan Kocaeli Rallisi (Toprak) KOCAELİ
11 – 12 Temmuz … Yeşil Bursa Rallisi (Toprak) BURSA
24 – 27 Eylül … Türkiye Rallisi – WRC (Toprak) MUĞLA
24 – 25 Ekim … İstanbul Rallisi (Toprak) İSTANBUL


2020 Türkiye Offroad Şampiyonası

11 – 12 Nisan … Antalya / ANTALYA OFFROAD
30 – 31 Mayıs … Sinop / SİNOFF
27 – 28 Haziran … Ankara / ANDOFF
25 – 26 Temmuz … Denizli / DENDOFF
05 – 06 Eylül … Sakarya / 54OSK
10 – 11 Ekim … Karabük / KARDOFF
31 – 01 Kasım … Kahramanmaraş / KAROFF

 

2020 Türkiye Pist Şampiyonası

11 – 12 Nisan … Ülkü Park / İzmir
06 – 07 Haziran … Ülkü Park / İzmir
04 – 05 Temmuz … Körfez Yarış Pisti / Kocaeli
15 – 16 Ağustos … Körfez Yarış Pisti / Kocaeli
10 – 11 Ekim … TPŞ 5 *
31 – 01 Kasım … TPŞ 6 *

(*) Organizatör kulüp ve bölgesi TOSFED tarafından daha sonra açıklanacaktır.

 

2020 Türkiye Karting Şampiyonası

11 – 12 Nisan … Tuzla Karting Park / İstanbul
02 – 03 Mayıs … Nilüfer Karting Pisti / Bursa
04 – 05 Temmuz … Körfez Yarış Pisti / Kocaeli
08 – 09 Ağustos … Ülkü Park / İzmir
22 – 23 Ağustos … TKŞ 5 *
03 – 04 Ekim … TKŞ 6 *
16 – 17 Ekim … TKŞ 7 *
31 – 01 Kasım … TKŞ 8 *

(*) Organizatör Kulüp ve bölgesi TOSFED tarafından daha sonra açıklanacaktır.

 

2020 Türkiye Tırmanma Şampiyonası

21 – 22 Mart … İzmir / İMOK
02 – 03 Mayıs … Kocaeli / KOSDER
06 – 07 Haziran … Bursa / BOSSEK
27 – 28 Haziran … İstanbul / İSOK
18 – 19 Temmuz … Ankara / ANOK
22 – 23 Ağustos … Eskişehir / ESOK
03 – 04 Ekim … Manisa / EOSK

 

2020 Türkiye Drift Şampiyonası

18 – 19 Nisan … Ülkü Park / İzmir
30 – 31 Mayıs … Körfez Yarış Pisti / Kocaeli
19 – 20 Eylül … TDŞ 3 *
31 – 01 Kasım … Ülkü Park / İzmir

(*) Organizatör Kulüp ve bölgesi TOSFED tarafından daha sonra açıklanacaktır.

 

2020 Türkiye Klasik Otomobil Şampiyonası

18 – 19 Nisan … Mercedes Benz Bahar Rallisi / KOK
06 – 07 Haziran … Batı Anadolu Rallisi / KOK
27 – 28 Haziran … Balkan Rallisi / KASK
30 – 01 Kasım … Cumhuriyet Rallisi / KOK

 

2020 Türkiye Rallikros Şampiyonası (Final)

17 – 18 Ekim … Körfez Yarış Pisti / Kocaeli

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Seri GENEL , Ralli , PİST
Editör TOSFED

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