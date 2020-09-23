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GENEL / Özel Haber

2020 Türkiye GP'sine adım adım

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2020 Türkiye GP'sine adım adım
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Tam 9 yıl bekledik. Ha geldi ha gelecek derken sonunda Formula 1 bir kez daha İstanbul Park'ta Türk Formula 1 fanları ile buluşacak.

15 Kasım'a az bir süre kaldı ve organizasyon için ciddi bir çalışma söz konusu. Birçok konu hakkında aklınızda soru işaretleri olduğunun farkındayız ve bu nedenle Motorsport.com olarak edindiğimiz son bilgileri sizlerle bu haber altında paylaşmak istedik.

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PİSTİN DURUMU

Herkesin aklına gelen ilk sorulardan birisi "9 yıl aradan sonra hala İstanbul Park'ta bir Formula 1 yarışı yapılabilir mi?" sorusu. Her şey gibi pist de eskiyor. Ancak bu geçen süre içinde İstanbul Park'ta yılın her dönemi organizasyonlar gerçekleştirildi ve pist kullanıldı. Buna rağmen asfalt ve tribünler oldukça eskidi. Fakat herhalde FIA bu asfaltta yarışın yapılıp yapılamayacağını bizden daha iyi biliyordur. Ayrıca Mugello'da bir Formula 1 yarışı yapılabiliyorsa İstanbul Park gerçekten onun yanında boğazda yalı olarak nitelendirilebilir.

 

 

Yarışın yapılacağı açıklanmadan önce FIA yetkilileri pisti ziyaret etmiş ve Intercity İstanbul Park yönetimine bazı talepleri olduğunu iletmişlerdi. Bu talepler basına açıklanmadı. Bu taleplerin 8 Ekim'de yapılacak Dünya Motor Sporları Konseyine kadar yerine getirilmesi gerektiği düşünülüyor.

Geçtiğimiz hafta Serhan Acar'ın tabiriyle DRS eğlence butonu adamı FIA Formula 1 Yarış Direktörü Michael Masi, pisti denetlemek için İstanbul'a geldi. Pistte incelemelerde bulunan Masi herhangi bir açıklama yapmadı ancak bizim öğrendiğimiz bilgilere göre her şeyin yolunda olduğu ve çalışmaların bir şekilde yarışa kadar yetiştirileceği ve sorunların çok büyük olmadığı yönünde rapor verdi. Ancak unutmayalım pistteki çalışmalar halen devam ediyor.

Bununla birlikte yine geçtiğimiz hafta Siemens firması pistin yenilenmesi gereken teknik işleri için çalışmaya başladı bile. Netice itibariyle herkes bir şekilde yarışın yapılabilmesi için seferber olmuş durumda.

 

SEYİRCİ VE BİLET DURUMU

Seyirci durumu oldukça karışık ancak çözümü oldukça basit bir konu. Pandemi nedeniyle her an her şey değişiklik gösterebilir. Şu an 2020 Türkiye GP'si seyircili yapılacak olarak biliniyor ve bunda bir değişiklik yok. İlerleyen zamanlarda bunun değişip değişmeyeceğini birlikte göreceğiz.

Peki seyirci iptal edilirse ne olur? Hiç bir şey olmaz. Satılan biletlerin iadeleri yapılır ve Mugello'ya kadar olan yarışlarda olduğu gibi seyircisiz Türkiye Grand Prix'si en iyi şekilde gerçekleştirilir. Elbette temennimiz gidip Intercity İstanbul Park'ta yarışı canlı izlemek yönünde ancak alınacak kararlara da elbette saygı duymak zorundayız.

Bu arada Motorsport.com olarak bize bilet satışı konusunda bir çok şikayet geldi. Öncelikle elinde bilet olduğunu söyleyen ve satmaya çalışan kişilerden uzak durun. Parasını kaptıran ve mağdur olan birçok ziyaretçimiz olduğunu açıkça söylemek istiyoruz. Alabiliyorsanız Biletix'ten biletinizi alın ve yarış gününü bekleyin. Bunun dışında bilet satan kişilerden uzak durun. Tabi Motorsport.com'un sahibi olduğu Motorsporttickets.com'dan da bilet alabilirsiniz.

Yarışa kadar geçecek sürede Motorsport.com olarak gelişmeleri en hızlı şekilde sizlerle paylaşacağız. Umarız her şey yolunda gider ve 15 Kasım'da kalp atışımızı ilk gördüğümüzde iki katına çıkartacak o araçları Intercity İstanbul Park'ta hep birlikte izleriz.

 
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Seri Formula 1 , GENEL
Editör Cihangir Perperik

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