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2020 Autosport Ödülleri: Kim ne kazandı?

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2020 Autosport Ödülleri: Kim ne kazandı?
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

2020 Autosport Ödülleri'nde kazananlar açıklandı ve beklendiği üzere Lewis Hamilton yılın sürücüsü seçildi.

Autosport Ödülleri'nin ilki 1982'de yapıldı ve o günden bu yana motor sporları dünyasının önemli isimlerini cezbetti.

Koronavirüs salgınının etkisi nedeniyle ödül töreni, Park Lane'deki geleneksel yeri olan Grosvenor House otelinde gerçekleştirilemedi. Ancak önemli ödüller oylandı ve kazananlar  başta Autosport.com ile sosyal medya dahil olmak üzere birden fazla dijital platformdan duruldu.

Yedi kez F1 dünya şampiyonu Lewis Hamilton, beklendiği üzere Yılın Uluslararası Yarış Sürücüsü Ödülünü kazanan isim oldu.

McLaren'ın genç yıldızı Lando Norris, Yılın Britanyalı Yarış Pilotu ödülünü kazanırken, Pierre Gasly de AlphaTauri için İtalya GP'de elde ettiği zaferin ardından "Yılın Anı Ödülü'nü" kazandı

Ödülü kazanan isimler gönderdikleri birer video kliple teşekkür ettiler.

Hamilton,, “Tüm bu yıllar boyunca beni desteklemeye devam ettikleri ve spor için yaptıkları her şey için Autosport'a çok teşekkür ederim." dedi.

Gecede ödüller arasında Mercedes W11 adına Mercedes, Elfyn Evans, Toyota Yaris WRC adına Toyota ve MotoGP şampiyonu Joan Mir ödül de yer aldı. FIA Formula 3 şampiyonu Oscar Piastri Richard Mille Yılın Çaylağı ödülünü kazandı.

Sebastian Job, Motorsport Games tarafından sunulan Yılın Espor Sürücüsü Ödülünü kazandı. 

2020 AUTOSPORT Ödülleri kazananlar: 

Pirelli Yılın Uluslararası Yarış pilotu:

Lewis Hamilton 

Lewis Hamilton Autosport Awards

Lewis Hamilton Autosport Awards

Photo by: Autosport

Yılın Uluslararası Yarış Aracı: 

Mercedes F1 W11 

Mercedes F1 W11 Autosport Awards

Mercedes F1 W11 Autosport Awards

Photo by: Autosport

Yılın Uluslararası Ralli Pilotu:

Elfyn Evans 

Elfyn Evans Autosport Awards

Elfyn Evans Autosport Awards

Photo by: Autosport

Yılın Ralli Aracı:

Toyota Yaris WRC 

Toyota Yaris WRC Autosport Awards

Toyota Yaris WRC Autosport Awards

Photo by: Autosport

Yılın Britanyalı Yarış Pilotu:

Lando Norris 

Lando Norris Autosport Awards

Lando Norris Autosport Awards

Photo by: Autosport

Yılın Motosiklet Yarışçısı:

Joan Mir 

Joan Mir Autosport Awards

Joan Mir Autosport Awards

Photo by: Autosport

Richard Mille Yılın Çaylağı:

Oscar Piastri 

Oscar Piastri Autosport Awards

Oscar Piastri Autosport Awards

Photo by: Autosport

Yılın Ulusal Yarış Pilotu: 

Harry King 

Harry King Autosport Awards

Harry King Autosport Awards

Photo by: Autosport

Motorsport Games Yılın Espor Sürücüsü:

Sebastian Job 

Sebastian Job Autosport Awards

Sebastian Job Autosport Awards

Photo by: Autosport

Marelli Yılın Anı:

Pierre Gasly - İtalya Grand Prix

Pierre Gasly, AlphaTauri, 1st position, drinks Champagne on the podium

Pierre Gasly, AlphaTauri, 1st position, drinks Champagne on the podium

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Motorsport Games Öncü ve Yenilik Ödülü

Sanal Le Mans 24 Saat

#93 Porsche Esports Team Porsche 911 RSR: Nick Tandy, Ayhancan Güven, Joshua Rogers, Tommy Ostgaard

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