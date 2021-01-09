2020 Autosport Ödülleri: Kim ne kazandı?
2020 Autosport Ödülleri'nde kazananlar açıklandı ve beklendiği üzere Lewis Hamilton yılın sürücüsü seçildi.
Autosport Ödülleri'nin ilki 1982'de yapıldı ve o günden bu yana motor sporları dünyasının önemli isimlerini cezbetti.
Koronavirüs salgınının etkisi nedeniyle ödül töreni, Park Lane'deki geleneksel yeri olan Grosvenor House otelinde gerçekleştirilemedi. Ancak önemli ödüller oylandı ve kazananlar başta Autosport.com ile sosyal medya dahil olmak üzere birden fazla dijital platformdan duruldu.
Yedi kez F1 dünya şampiyonu Lewis Hamilton, beklendiği üzere Yılın Uluslararası Yarış Sürücüsü Ödülünü kazanan isim oldu.
McLaren'ın genç yıldızı Lando Norris, Yılın Britanyalı Yarış Pilotu ödülünü kazanırken, Pierre Gasly de AlphaTauri için İtalya GP'de elde ettiği zaferin ardından "Yılın Anı Ödülü'nü" kazandı
Ödülü kazanan isimler gönderdikleri birer video kliple teşekkür ettiler.
Hamilton,, “Tüm bu yıllar boyunca beni desteklemeye devam ettikleri ve spor için yaptıkları her şey için Autosport'a çok teşekkür ederim." dedi.
Gecede ödüller arasında Mercedes W11 adına Mercedes, Elfyn Evans, Toyota Yaris WRC adına Toyota ve MotoGP şampiyonu Joan Mir ödül de yer aldı. FIA Formula 3 şampiyonu Oscar Piastri Richard Mille Yılın Çaylağı ödülünü kazandı.
Sebastian Job, Motorsport Games tarafından sunulan Yılın Espor Sürücüsü Ödülünü kazandı.
2020 AUTOSPORT Ödülleri kazananlar:
Pirelli Yılın Uluslararası Yarış pilotu:
Lewis Hamilton
Lewis Hamilton Autosport Awards
Photo by: Autosport
Yılın Uluslararası Yarış Aracı:
Mercedes F1 W11
Mercedes F1 W11 Autosport Awards
Photo by: Autosport
Yılın Uluslararası Ralli Pilotu:
Elfyn Evans
Elfyn Evans Autosport Awards
Photo by: Autosport
Yılın Ralli Aracı:
Toyota Yaris WRC
Toyota Yaris WRC Autosport Awards
Photo by: Autosport
Yılın Britanyalı Yarış Pilotu:
Lando Norris
Lando Norris Autosport Awards
Photo by: Autosport
Yılın Motosiklet Yarışçısı:
Joan Mir
Joan Mir Autosport Awards
Photo by: Autosport
Richard Mille Yılın Çaylağı:
Oscar Piastri
Oscar Piastri Autosport Awards
Photo by: Autosport
Yılın Ulusal Yarış Pilotu:
Harry King
Harry King Autosport Awards
Photo by: Autosport
Motorsport Games Yılın Espor Sürücüsü:
Sebastian Job
Sebastian Job Autosport Awards
Photo by: Autosport
Marelli Yılın Anı:
Pierre Gasly - İtalya Grand Prix
Pierre Gasly, AlphaTauri, 1st position, drinks Champagne on the podium
Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Motorsport Games Öncü ve Yenilik Ödülü
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Photo by: Xynamic
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