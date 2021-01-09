2020 Autosport Ödülleri: Kim ne kazandı?

Autosport Ödülleri'nin ilki 1982'de yapıldı ve o günden bu yana motor sporları dünyasının önemli isimlerini cezbetti.

Koronavirüs salgınının etkisi nedeniyle ödül töreni, Park Lane'deki geleneksel yeri olan Grosvenor House otelinde gerçekleştirilemedi. Ancak önemli ödüller oylandı ve kazananlar başta Autosport.com ile sosyal medya dahil olmak üzere birden fazla dijital platformdan duruldu.

Yedi kez F1 dünya şampiyonu Lewis Hamilton, beklendiği üzere Yılın Uluslararası Yarış Sürücüsü Ödülünü kazanan isim oldu.

McLaren'ın genç yıldızı Lando Norris, Yılın Britanyalı Yarış Pilotu ödülünü kazanırken, Pierre Gasly de AlphaTauri için İtalya GP'de elde ettiği zaferin ardından "Yılın Anı Ödülü'nü" kazandı

Ödülü kazanan isimler gönderdikleri birer video kliple teşekkür ettiler.

Hamilton,, “Tüm bu yıllar boyunca beni desteklemeye devam ettikleri ve spor için yaptıkları her şey için Autosport'a çok teşekkür ederim." dedi.

Gecede ödüller arasında Mercedes W11 adına Mercedes, Elfyn Evans, Toyota Yaris WRC adına Toyota ve MotoGP şampiyonu Joan Mir ödül de yer aldı. FIA Formula 3 şampiyonu Oscar Piastri Richard Mille Yılın Çaylağı ödülünü kazandı.

Sebastian Job, Motorsport Games tarafından sunulan Yılın Espor Sürücüsü Ödülünü kazandı.

2020 AUTOSPORT Ödülleri kazananlar:

Pirelli Yılın Uluslararası Yarış pilotu:

Lewis Hamilton

Lewis Hamilton Autosport Awards Photo by: Autosport

Yılın Uluslararası Yarış Aracı:

Mercedes F1 W11

Mercedes F1 W11 Autosport Awards Photo by: Autosport

Yılın Uluslararası Ralli Pilotu:

Elfyn Evans

Elfyn Evans Autosport Awards Photo by: Autosport

Yılın Ralli Aracı:

Toyota Yaris WRC

Toyota Yaris WRC Autosport Awards Photo by: Autosport

Yılın Britanyalı Yarış Pilotu:

Lando Norris

Lando Norris Autosport Awards Photo by: Autosport

Yılın Motosiklet Yarışçısı:

Joan Mir

Joan Mir Autosport Awards Photo by: Autosport

Richard Mille Yılın Çaylağı:

Oscar Piastri

Oscar Piastri Autosport Awards Photo by: Autosport

Yılın Ulusal Yarış Pilotu:

Harry King

Harry King Autosport Awards Photo by: Autosport

Motorsport Games Yılın Espor Sürücüsü:

Sebastian Job

Sebastian Job Autosport Awards Photo by: Autosport

Marelli Yılın Anı:

Pierre Gasly - İtalya Grand Prix

Pierre Gasly, AlphaTauri, 1st position, drinks Champagne on the podium Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Motorsport Games Öncü ve Yenilik Ödülü

Sanal Le Mans 24 Saat