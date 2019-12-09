2019 Autosport Ödülleri: Kim ne kazandı?

Düzenlenen etkinliğe bir çok ünlü yarışçı katılırken farklı kategorilerde yılın en iyileri seçildi. Ödüller Autosport takipçilerinin oylarıyla belirleniyor.

Son yıllarda olduğu gibi en büyük ödülleri Formula 1'de altıncı dünya şampiyonluğunu yakalayan Lewis Hamilton ve arka arkaya altıncı kez şampiyon olan Mercedes aldı. Ayrıca diğer kategorilerde de genelde sezonu şampiyonlukla kapatan isimler ödüller aldılar.

Yılın motosiklet yarışçısı bir kez daha MotoGP'de şampiyonluğa ulaşan Marc Marquez seçilirken, yılın ralli pilotu Sebastien Ogier oldu.

Ayrıca Aston Martin Autosport BRDC Ödülü'nin Jonathan Hoggard aldı.

Yılın Motosiklet Yarışçısı:

Marc Márquez

Yılın Uluslararası Yarış Pilotu:

Lewis Hamilton

Yılın Britanyalı Yarış Pilotu:

Lando Norris

Yılın Ralli Aracı:

Toyota Yaris WRC

Yılın Çaylağı:

Alex Albon

Yılın Ralli Pilotu:

Ott Tänak

Yılın Ulusal Yarış Pilotu:

Colin Turkington

Yılın Yarış Aracı:

Mercedes-AMG F1 W10 EQ Power+

Diğer ödüller;

Aston Martin Autosport BRDC Ödülü:

Jonathan Hoggard

Autosport Williams Geleceğin Mühendisi Ödülü:

Luke Dardis

Mahindra Öncü ve Yenilik Ödülü:

W Series

Gregor Grant Ödülü:

Dick Bennetts, WSR

Gregor Grant Ödülü:

Monaco GP

John Bolster Ödülü:

Charlie Whiting

Yılın Anı Ödülü: