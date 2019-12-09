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GENEL / Son dakika

2019 Autosport Ödülleri: Kim ne kazandı?

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2019 Autosport Ödülleri: Kim ne kazandı?
Ekleyen:
, Editör
9 Ara 2019 08:37

Motorsporlarında yılın en görkemli organizasyonlarından birisi olan Autosport Ödül Töreni dün akşam gerçekleştirildi.

Düzenlenen etkinliğe bir çok ünlü yarışçı katılırken farklı kategorilerde yılın en iyileri seçildi. Ödüller Autosport takipçilerinin oylarıyla belirleniyor.

Son yıllarda olduğu gibi en büyük ödülleri Formula 1'de altıncı dünya şampiyonluğunu yakalayan Lewis Hamilton ve arka arkaya altıncı kez şampiyon olan Mercedes aldı. Ayrıca diğer kategorilerde de genelde sezonu şampiyonlukla kapatan isimler ödüller aldılar.

Yılın motosiklet yarışçısı bir kez daha MotoGP'de şampiyonluğa ulaşan Marc Marquez seçilirken, yılın ralli pilotu Sebastien Ogier oldu.

Ayrıca Aston Martin Autosport BRDC Ödülü'nin Jonathan Hoggard aldı.  

Yılın Motosiklet Yarışçısı:

Marc Márquez

Yılın Uluslararası Yarış Pilotu:

Lewis Hamilton

Yılın Britanyalı Yarış Pilotu:

Lando Norris

Yılın Ralli Aracı:

Toyota Yaris WRC

Yılın Çaylağı:

Alex Albon

Yılın Ralli Pilotu:

Ott Tänak

Yılın Ulusal Yarış Pilotu: 

Colin Turkington

Yılın Yarış Aracı: 

Mercedes-AMG F1 W10 EQ Power+

Diğer ödüller;

Aston Martin Autosport BRDC Ödülü:

Jonathan Hoggard

Autosport Williams Geleceğin Mühendisi Ödülü:

Luke Dardis

Mahindra Öncü ve Yenilik Ödülü:

W Series

Gregor Grant Ödülü:

Dick Bennetts, WSR

Gregor Grant Ödülü:

Monaco GP

John Bolster Ödülü:

Charlie Whiting

Yılın Anı Ödülü:

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Liste

Yılın Motosiklet Yarışçısı: Marc Márquez

Yılın Motosiklet Yarışçısı: Marc Márquez
1/15

Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

Yılın Uluslararası Yarış Pilotu: Lewis Hamilton

Yılın Uluslararası Yarış Pilotu: Lewis Hamilton
2/15

Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

Yılın Britanyalı Yarış Pilotu: Lando Norris

Yılın Britanyalı Yarış Pilotu: Lando Norris
3/15

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Yılın Ralli Aracı: Toyota Yaris WRC

Yılın Ralli Aracı: Toyota Yaris WRC
4/15

Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

Yılın Çaylağı: Alex Albon

Yılın Çaylağı: Alex Albon
5/15

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Yılın Ralli Pilotu: Ott Tänak

Yılın Ralli Pilotu: Ott Tänak
6/15

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Yılın Ulusal Yarış Pilotu: Colin Turkington

Yılın Ulusal Yarış Pilotu: Colin Turkington
7/15

Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

Yılın Yarış Aracı: Mercedes-AMG F1 W10 EQ Power+

Yılın Yarış Aracı: Mercedes-AMG F1 W10 EQ Power+
8/15

Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

Aston Martin Autosport BRDC Ödülü: Jonathan Hoggard

Aston Martin Autosport BRDC Ödülü: Jonathan Hoggard
9/15

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Autosport Williams Geleceğin Mühendisi Ödülü: Luke Dardis

Autosport Williams Geleceğin Mühendisi Ödülü: Luke Dardis
10/15

Fotoğraf: Nils Jorgensen / Motorsport Images

Mahindra Öncü ve Yenilik Ödülü: W Series

Mahindra Öncü ve Yenilik Ödülü: W Series
11/15

Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

Gregor Grant Ödülü: Dick Bennetts, WSR

Gregor Grant Ödülü: Dick Bennetts, WSR
12/15

Fotoğraf: Nils Jorgensen / Motorsport Images

Gregor Grant Ödülü: Monaco GP

Gregor Grant Ödülü: Monaco GP
13/15

Fotoğraf: Nils Jorgensen / Motorsport Images

John Bolster Ödülü: Charlie Whiting

John Bolster Ödülü: Charlie Whiting
14/15

Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

Yılın Anı Ödülü: Jean-Éric Vergne

Yılın Anı Ödülü: Jean-Éric Vergne
15/15

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1 , GENEL
Editör Kemal Şengül

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