2019 Autosport Ödülleri: Kim ne kazandı?
Motorsporlarında yılın en görkemli organizasyonlarından birisi olan Autosport Ödül Töreni dün akşam gerçekleştirildi.
Düzenlenen etkinliğe bir çok ünlü yarışçı katılırken farklı kategorilerde yılın en iyileri seçildi. Ödüller Autosport takipçilerinin oylarıyla belirleniyor.
Son yıllarda olduğu gibi en büyük ödülleri Formula 1'de altıncı dünya şampiyonluğunu yakalayan Lewis Hamilton ve arka arkaya altıncı kez şampiyon olan Mercedes aldı. Ayrıca diğer kategorilerde de genelde sezonu şampiyonlukla kapatan isimler ödüller aldılar.
Yılın motosiklet yarışçısı bir kez daha MotoGP'de şampiyonluğa ulaşan Marc Marquez seçilirken, yılın ralli pilotu Sebastien Ogier oldu.
Ayrıca Aston Martin Autosport BRDC Ödülü'nin Jonathan Hoggard aldı.
Yılın Motosiklet Yarışçısı:
Marc Márquez
Yılın Uluslararası Yarış Pilotu:
Lewis Hamilton
Yılın Britanyalı Yarış Pilotu:
Lando Norris
Yılın Ralli Aracı:
Toyota Yaris WRC
Yılın Çaylağı:
Alex Albon
Yılın Ralli Pilotu:
Ott Tänak
Yılın Ulusal Yarış Pilotu:
Colin Turkington
Yılın Yarış Aracı:
Mercedes-AMG F1 W10 EQ Power+
Diğer ödüller;
Aston Martin Autosport BRDC Ödülü:
Jonathan Hoggard
Autosport Williams Geleceğin Mühendisi Ödülü:
Luke Dardis
Mahindra Öncü ve Yenilik Ödülü:
W Series
Gregor Grant Ödülü:
Dick Bennetts, WSR
Gregor Grant Ödülü:
Monaco GP
John Bolster Ödülü:
Charlie Whiting
Yılın Anı Ödülü:
Yılın Motosiklet Yarışçısı: Marc Márquez
Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images
Yılın Uluslararası Yarış Pilotu: Lewis Hamilton
Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images
Yılın Britanyalı Yarış Pilotu: Lando Norris
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Yılın Ralli Aracı: Toyota Yaris WRC
Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images
Yılın Çaylağı: Alex Albon
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Yılın Ralli Pilotu: Ott Tänak
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Yılın Ulusal Yarış Pilotu: Colin Turkington
Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images
Yılın Yarış Aracı: Mercedes-AMG F1 W10 EQ Power+
Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images
Aston Martin Autosport BRDC Ödülü: Jonathan Hoggard
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Autosport Williams Geleceğin Mühendisi Ödülü: Luke Dardis
Fotoğraf: Nils Jorgensen / Motorsport Images
Mahindra Öncü ve Yenilik Ödülü: W Series
Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images
Gregor Grant Ödülü: Dick Bennetts, WSR
Fotoğraf: Nils Jorgensen / Motorsport Images
Gregor Grant Ödülü: Monaco GP
Fotoğraf: Nils Jorgensen / Motorsport Images
John Bolster Ödülü: Charlie Whiting
Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images
Yılın Anı Ödülü: Jean-Éric Vergne
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1 , GENEL
|Editör
|Kemal Şengül