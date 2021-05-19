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GENEL / SuperCharge tanıtımı Ön Bakış

20-23 Mayıs Yarış Programı

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Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir. 

20-23 Mayıs Yarış Programı

20 Mayıs Perşembe

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 Formula 1  1. Antrenman  12:30  F1TV & S Sport
 Formula 1  2. Antrenman  16:00  F1TV & S Sport

21 Mayıs Cuma

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 FIA F2  1. Yarış  12:45  F1TV
 WRC  Gün özeti  00:00  Red Bull TV

22 Mayıs Cumartesi

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 FIA F2  2. Yarış  09:20  F1TV
 WSBK  Superpole  12:10  TRT Spor
 Formula 1  3. Antrenman  13:00  F1TV & S Sport
 WSSP300  1. Yarış  13:45  TRT Spor
 WSBK  1. Yarış  15:00  Eurosport & TRT Spor
 Formula 1  Sıralama turları  16:00  F1TV & S Sport
 WSSP  1. Yarış  16:15  Eurosport & TRT Spor
 FIA F2  3. Yarış  18:15  F1TV
 WRC  Gün özeti  00:00  Red Bull TV

23 Mayıs Pazar

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 Porsche Supercup  Yarış  11:20   Eurosport & F1TV
 WSBK  Superpole Yarış  12:00  TRT Spor
 WSSP  2. Yarış  13:30  TRT Spor
 WSBK  2. Yarış  15:00  Eurosport & TRT Spor
 Formula 1  Yarış  16:00  F1TV & S Sport
 WSSP300  2. Yarış  16:15  TRT Spor
 NASCAR  Yarış  21:30  -
 WRC  Gün özeti  00:00  Red Bull TV

 

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Bu Haber Hakkında

Seri GENEL
Etkinlik SuperCharge tanıtımı
Editör Kutal Mete Tekin

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