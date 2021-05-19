20-23 Mayıs Yarış Programı
Ekleyen: Kutal Mete Tekin
Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir.
20 Mayıs Perşembe
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|Formula 1
|1. Antrenman
|12:30
|F1TV & S Sport
|Formula 1
|2. Antrenman
|16:00
|F1TV & S Sport
21 Mayıs Cuma
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|FIA F2
|1. Yarış
|12:45
|F1TV
|WRC
|Gün özeti
|00:00
|Red Bull TV
22 Mayıs Cumartesi
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|FIA F2
|2. Yarış
|09:20
|F1TV
|WSBK
|Superpole
|12:10
|TRT Spor
|Formula 1
|3. Antrenman
|13:00
|F1TV & S Sport
|WSSP300
|1. Yarış
|13:45
|TRT Spor
|WSBK
|1. Yarış
|15:00
|Eurosport & TRT Spor
|Formula 1
|Sıralama turları
|16:00
|F1TV & S Sport
|WSSP
|1. Yarış
|16:15
|Eurosport & TRT Spor
|FIA F2
|3. Yarış
|18:15
|F1TV
|WRC
|Gün özeti
|00:00
|Red Bull TV
23 Mayıs Pazar
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|Porsche Supercup
|Yarış
|11:20
|Eurosport & F1TV
|WSBK
|Superpole Yarış
|12:00
|TRT Spor
|WSSP
|2. Yarış
|13:30
|TRT Spor
|WSBK
|2. Yarış
|15:00
|Eurosport & TRT Spor
|Formula 1
|Yarış
|16:00
|F1TV & S Sport
|WSSP300
|2. Yarış
|16:15
|TRT Spor
|NASCAR
|Yarış
|21:30
|-
|WRC
|Gün özeti
|00:00
|Red Bull TV
Motorsport TV yayınları ücretsizdir.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|GENEL
|Etkinlik
|SuperCharge tanıtımı
|Editör
|Kutal Mete Tekin
20-23 Mayıs Yarış Programı
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